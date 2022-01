Környezetvédelem

Olajfolt fenyeget egy híres thaiföldi üdülőszigetet

A kedvező szél- és tengeri áramlatok miatt úgy tűnik, hogy a kedden tengerbe ömlött kőolaj elkerüli a kelet-thaiföldi strandokat, a szennyezés azonban elérheti a más irányban fekvő világhírű üdülősziget, Ko Szamet strandját és sekélyvízi koralljait - közölték vasárnap a thaiföldi hatóságok.



Kedden kőolaj szivárogott a tengerbe egy meghibásodott vízalatti olajvezetékből, amelyen egy, a Thai-, más néven Sziámi-öbölben lévő tengeri kirakodóhelyről juttatják el a szárazföldre a tartályhajókon érkezett nyersolajat. A szivárgást néhány órán belül elállították a vezetéket működtető olajfinomító szerint, de addigra 20-50 ezer literre becsült olaj szennyezte el a tengert egy 20 kilométer hosszú sávban a part mentén.



Szombaton katasztrófa sújtotta területté nyilvánították és lezárták a Rajong tartományban fekvő Mae Ramphueng strandot, ahol a kőolaj egy része pénteken este elérte a partot.



A legfrissebb műholdas felvételek szerint 67 négyzetkilométeren szennyezi olaj a tengert. A felvételek elemzéséből úgy tűnik, hogy a kiszivárgott olaj vastag folt helyett inkább vékony réteget képez a tenger felszínén.



Varavut Szilpa-arcsa környezetvédelmi miniszter vasárnapi tájékoztatása szerint most annak megakadályozása a legfontosabb, hogy az olajfolt nagyja elérje a Szamet-szigetet az Ao Prao-öbölnél, ahol súlyos károkat okozhat a sekély vízben élő koralloknak.



A hatóságok repülőgépekről szórnak vegyszereket és dobnak lebegő védműveket, hogy csapdába ejtsék és ártalmatlaníthatóvá tegyék a kőolajat. A környezetvédelmi miniszter szerint a korallok egy része óhatatlanul megszenvedi az olajszennyezést, de egyelőre bízik abban, hogy a természeti erőforrások, közte a korallzátonyok többséget sikerül megvédelmezni, és minimálisra leszorítani az embereknek okozott kellemetlenséget is.



Az olajszennyezés megnehezítheti a pandémia okozta válságból épp csak kilábalóban lévő üdülőturizmus helyzetét, és hatással lehet a halászatra is. A környezetvédelmi miniszter szerint az olajfoltot valószínűleg egy héten belül szem elől tudják tüntetni, teljes ökológiai eltüntetése azonban évekig is eltarthat.