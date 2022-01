Világvége

Hazánkat is elérte a tongai vulkánkitörés lökéshulláma

Szombat este érte el hazánkat a több mint 17 ezer kilométerre lévő tongai vulkán hatalmas kitörésének lökéshulláma. 2022.01.16 13:20 ma.hu

Mint ahogyan arról a ma.hu is beszámolt, szombaton kitört a csendes-óceáni Tonga-szigetek vízalatti vulkánja, a Hunga Tonga-Hunga Ha'apai. Az intenzív robbanásos kitörés rövid idő alatt egy 20 kilométeres magasságig felnyúló és 5 kilométer szélességben szétterülő vulkanikus felhőt hozott létre, ami nagyon látványosan jelent meg a műholdfelvételeken is. A hatalmas felhőn belül kb. 190 ezer villámot detektáltak - írta a hírrel kapcsolatban az Időkép.

A kitörés erős lökéshullámot indított útjára, amelynek ereje ablakokat tört be a környező szigeteken. A hangrobbanást Új-Zélandon, sőt hét órával a kitörést követően, a több mint 9000 kilométerre fekvő Alaszkában is hallani lehetett. A nyomáshullám azóta az egész bolygón végigfutott, amelyet a meteorológiai állomások légnyomás-érzékelő szenzorai mindenhol észleltek.



A több mint 17 ezer kilométerre, szó szerint a világ másik végén lévő vulkánkitörés nyomáshulláma 15 órával a kitörést követően hazánkat is elérte: az Időkép légnyomásmérőin szombat este 8 és 9 között egy gyors, 1-1,5 hPa-os légnyomásnövekedés és süllyedés, majd ezt követően még kisebb nyomásingadozásokat lehetett megfigyelni. Éjjel 2 óra után érkezett a második nyomáshullám, ami egy átmeneti 1 hPa-t csökkenésként jelenik meg a grafikonokon.

Az első és második lökéshullám az Időkép hármashatárhegyi légnyomásmérőjén

A Hunga Tonga-Hunga Ha'apai több évnyi szünet után 2021. december 20-án tört ki. A vulkáni tevékenység január 5-én alábbhagyott, majd január 13-án egy újabb kitörés következett. Már ez a kitörés is egy 17 kilométeres hamufelhőt emelt a magasba, a hatóságok pedig cunamiriasztást adtak ki.



A szombati kitörés azonban még nagyobb volt, hétszer erősebb, mint a december 20-i kitörés. Cunamiriadót rendeltek el többfelé a csendes-óceáni partvidéken. A szökőár elárasztotta Tonga partjait, elérte Kaliforniát és Alaszkát is, de a hullámok mérete a legtöbb helyen az 1 métert sem érte el, így szerencsére nem okozott nagy pusztítást.