Katasztrófa

Japán cunami-riasztást adott ki a nagy vulkánkitörés után

What I find mind blowing is that we can see this so easily from space, from Geostationary orbit without zooming in at all it's super obvious.

(Left is Himawari 8, Right is GOES West) pic.twitter.com/q0FRzprAY9 - Scott Manley (@DJSnM) January 15, 2022

Cunamiriadót adtak ki Japán teljes keleti partvidékére, valamint a déli Amami-szigetre és a Takara-szigetláncra.



A tenger alatti vulkánkitörés által kiváltott szökőár már elérte a csendes-óceáni Tonga államot, és több más nemzetet is figyelmeztetés kiadására késztetett, köztük az Egyesült Államokat és Japánt.



A kitörés akkora volt, hogy az űrből is látható volt.



A lakosokat arra figyelmeztették, hogy vasárnap, január 16-án a kora reggeli órákban evakuálják a part menti és folyóparti területeket, és keressenek magasabban fekvő területeket, mivel a hullámok várhatóan elérik a három méteres magasságot.



Egyes helyi médiumok arról számoltak be, hogy a cunami hullámai már vasárnap kora reggel elérték Tohoku és Okinawa partjait.

Tsunami Warning has been isuued on January 16, 00:15 am, A tsunami with an estimated height 1-3m is expected to strike the coastal regions of Kagoshima-Amami Islands & Tokara Islands.#JNTO — Japan Safe Travel (JST) (@JapanSafeTravel) January 15, 2022

A legszigorúbb figyelmeztetés az Amami és Tokari szigetekre vonatkozik, ahol a hullámok elérhetik a három métert. Más területeken nem kell egy méternél nagyobb magasságra számítani a japán meteorológiai ügynökség adatai szerint.



Az ügynökség térképe szerint az ország teljes keleti partvidékén sárga színű cunami-riadó, míg a szigetlánc déli részén piros figyelmeztetés van érvényben.

Japan issues tsunami warning for Amami and Tokara islands, tsunami advisory for entire east coast pic.twitter.com/jq9OVeiVA2 — BNO News (@BNONews) January 15, 2022

Japánban már korábban is voltak súlyos szökőárak, köztük a 2011-es 9-es erősségű földrengés és szökőár, amely a fukusimai atomerőmű leolvadásához vezetett, és amelynek következtében közel 20 000 ember meghalt és 2500 eltűnt.



Az erőmű leolvadása miatt tízezreket evakuáltak, és Japán északkeleti részén több területet továbbra is elzártak a lakosság elől, miközben a takarítás folytatódik. A földrengés és az azt követő szökőár egyes esetekben infrastruktúrát, otthonokat és egész városokat is elsöpört, a legsúlyosabban Japán tengerparti városait sújtva.