Baljós hírek - nevet kapott egy Omicron-Delta hibrid

A Delta és Omicron Covid-19 variánsok hibridjét fedezték fel Cipruson, és már 25 esetet regisztráltak a vírusból. A felfedezés kritikusai azonban azt állítják, hogy csupán „sima” fertőzöttségről van szó.



A Ciprusi Egyetem biológiai tudományok professzora, Leondios Kostrikis az új hibridet "Deltacron"-nak nevezte el, és pénteken arra figyelmeztetett, hogy a világ "nemsokára meglátja, hogy ez a törzs kórosabb vagy fertőzőbb, vagy hogy ez fog-e győzni mind felett" a jelenlegi változatokkal szemben.



Huszonöt Deltacron esetet már regisztráltak és jelentettek a GISAID Covid-19 mutációs adatbázisába. Kostrikis azonban azt mondta, hogy a hibridet valószínűleg felül fogja múlni a már tömegesen keringő Omicron változat.



Bár egyesek aggodalmukat fejezték ki egy újabb variánsról szóló jelentések miatt, több tudós a felfedezést a média "ijesztgetéseként" és hamis riasztásként utasította el.

#Deltacron that was reported from Cyprus as a possible new variant having combination of Delta and Omicron has now been shown to be contamination of the samples analyzed hence the two genetic sequences. #Deltacron is not a new variant and doesn't exist in real life. Phew 😮💨 https://t.co/CYRF52PKF6