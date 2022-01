Biogazdálkodás

Kutatóintézet: duplájára nőtt 5 év alatt az ökológiai művelésű területek mérete

Magyarországon az ökológiai művelésű területek mérete az elmúlt 5 évben duplájára nőtt, a bővülés éves üteme alapján az ország a világrangsor 10. helyén, míg a biogyümölcs-ültetvény területe alapján a 12. helyen áll, az ökológiai gazdálkodásba bevont területek arányát tekintve pedig az európai középmezőnybe jutott - közölte az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi) hétfőn az MTI-vel.



Az eredményeket méltatva azt is kiemelték, hogy a mezőgazdaságban is felértékelődik a fenntartható gazdálkodást támogató kutatás-fejlesztés és az ehhez kapcsolódó tudásátadás.



A szervezet ügyvezetője hangsúlyozta, hogy a fenntarthatóbb termelést eredményező agroökológiai módszerek versenyelőnyt jelenthetnek Magyarországnak. Drexler Dóra fontos lehetőségnek nevezte az agroökológiai átállást, azon belül is ökogazdálkodást, sürgetve annak további fejlesztését.



Az ÖMKi a saját eredményei közül kiemelte, hogy a szakmai tudástáruk egyre népszerűbb a biokertészek körében, kísérleteik a fenntartható gazdálkodás fejlődését, míg előadásaik az elért eredmények terjesztését segítik. A jó gyakorlatok megismertetéséhez a mezőgazdasági szaktanácsadási hálózatok is hozzájárulnak, és az ország legtöbb térségére jut már olyan szakember, aki az ökogazdálkodókat segíti.



Kiemelték továbbá a tájfajtákkal végzett kutatásaikat, a kenyérbúza-vizsgálatokat, és a feledésbe merült ősgabonák népszerűsítését. Az ÖMKi azt ígérte, hogy néhány héten belül a kereskedelmi forgalomba is eljutnak kísérleteik eredményei, a különleges ízű és egészséges biolisztek.