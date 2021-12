Világvége

A világ a dinoszauruszok kora óta a legnagyobb fajkihalás előtt áll - figyelmeztet a WWF

A dinoszauruszok korának vége óta a legnagyobb kihalási esemény előtt áll a Föld: a következő évtizedekben egymillió fajt fenyeget a kihalás veszélye - áll a Természetvédelmi Világalap (WWF) jelentésében.



A szerdán megjelent, "2021 nyertesei és vesztesei" című cikk felsorolja azokat a veszélyeztetett állatokat, amelyek populációi idén a legnagyobb mértékben csökkentek vagy nőttek.



"Az afrikai erdei elefántok, a jegesmedvék, az erdei békák, a darvak és az olyan halfajok, mint a tokhal és a dunai galóca - ez csak néhány a 2021-es év vesztesei közül. Több ezer veszélyeztetett állatfajt képviselnek" - közölte a WWF.



A "nyertesek" közé sorolja a szervezet az ibériai hiúzt - a világ egyik legritkább macskáját -, a nepáli orrszarvúakat és a túzokmadarakat. Megjegyezve, hogy ezeknek a fajoknak a sikere a természetvédők erőfeszítéseinek köszönhető, a WWF hangsúlyozza, hogy a helyzet továbbra is súlyos.



"Mintegy egymillió faj pusztulhat ki a következő évtizedekben, ami a legnagyobb fajkihalás lenne a dinoszauruszok korának vége óta" - állítja a szervezet.



Eberhard Brandes, a WWF egyik elnökségi tagja szerint a fajvédelem most azt a kérdést is magában foglalja, hogy "nem kerül-e az emberiség egy napon a vörös listán egy veszélyességi kategóriába, és nem lesz-e saját életmódjának vesztese".



Jelenleg több mint 40 ezer állat- és növényfaj szerepel a Nemzetközi Természetvédelmi Unió (IUCN) által kihalással fenyegetettnek minősített nemzetközi vörös listán. A Vörös Listán összesen csaknem 142 600 veszélyeztetett faj szerepel.