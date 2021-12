Pusztító időjárás

Tornádók az Egyesült Államokban: több mint száz halott lehet, rengetegen eltűntek - videó

A lépés lehetővé teszi, hogy az állam további szövetségi támogatásban részesüljön. Szövetségi forrásokra tarthatnak igényt a tornádó által érintett emberek Caldwell, Fulton, Graves, Hopkins, Marshall, Muhlenberg, Taylor és Warren megyében - olvasható a közleményben.



A szerencsétlenül jártak többek között ideiglenes lakhatásukat, otthonuk helyreállítását és a biztosító által nem rendezett károkat tudják finanszírozni a segélyből.



Joe Biden korábban szövetségi katasztrófahelyzetnek minősítette a pusztítást, de így Kentucky legfeljebb ötmillió dollárra számíthatott a washingtoni kormánytól az amerikai szövetségi katasztrófavédelmi hivatal (FEMA) weboldalán olvasható információk szerint.



Súlyos katasztrófahelyzet esetén ennek az összegnek nincs felső határa, a szövetségi támogatásokba pedig egyebek között az állami infrastruktúra helyreállítása is beletartozik.



Az MTI közlése szerint a FEMA vezetője, Deanne Criswell újságíróknak azt mondta, hogy Andrew Beshear kormányzó hivatalosan is benyújtotta kérését, amely - ha jóváhagyják - lehetővé tenné, hogy az állam további szövetségi pénzügyi forrásokban részesüljön.



A demokrata párti Beshear a CNN hírtelevíziónak vasárnap este azt nyilatkozta: jóllehet egyelőre nem tudják, hányan vesztették életüket a tornádókban, a halálos áldozatok száma nagy valószínűséggel száz fölött van, és még mindig rengeteg eltűntet keresnek.



A pusztítás mértéke rettenetes - tette hozzá, kiemelve, hogy több mint ezer ház semmisülhetett meg a katasztrófában.



Vannak helyek, amelyek egyszerűen eltűntek. Úgy értem, teljesen megsemmisültek - fogalmazott.



Vasárnap a középnyugati tagállamba látogatott Alejandro Mayorkas szövetségi belbiztonsági miniszter is, aki leszögezte: a szövetségi kormány minden tőle telhető segítséget megad a helyi hatóságoknak és mentőcsapatoknak.



A péntekről szombatra virradóan lecsapott tornádók a legnagyobb pusztítást a Kentucky délnyugati vidékén fekvő, alig több, mint tízezer lakost számláló Mayfield városkában végezték, ahol megrongálódott a tűzoltóság épülete, és beomlott egy gyertyagyár teteje is, a romok alatt pedig sokan életüket vesztették.



Halálos áldozatokat követeltek a tornádók Arkansas államban is, Illinois déli részén, Edwardsville térségében pedig a heves viharok következtében beroskadt az Amazon internetes kereskedőcég logisztikai központjának tetőszerkezete, és többen meghaltak. A tornádók az Egyesült Államok öt tagállamában pusztítottak.