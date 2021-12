Állatvédelem

Kézből etetik az éhező lamantinokat Floridában

Kézből is etetik a Floridában kezdődött lamantin-mentőakcióban az éhező tengeri teheneket. A nagytestű tengeri emlősök példátlan számban hullottak el az elmúlt évben, mivel a szennyezett víz miatt kipusztult természetes táplálékuk.



Az állatmentők fejessalátával etetik a tengeri tehénnek is nevezett lamantinokat, amelyek télre a melegebb vizekbe vándorolnak, ahol tengeri fűvel táplálkoznak - írta a The Gaurdian.



A szennyezett víz miatt azonban Florida Atlanti-óceán felé eső partvidékén nagyon elszaporodtak az algák, és emiatt kipusztult a tengeri fű, a lamantinok pedig élelem nélkül maradtak.



Helyi környezetvédelmi aktivisták - köztük az Indian River megye Tiszta Víz Koalíciójának elnöke - arról számoltak be, hogy nap mint nap látják az éhező lamantinok szenvedését, ami szívszorító.



Ezért is döntöttek úgy a floridai és szövetségi állatvédelmi illetékesek, hogy más intézkedések mellett elkezdik a lamantinok kézből etetését is.



A floridai törvényhozás 8 millió dollárra emelte a lamantinmentés éves támogatását.



Az állam adatai szerint idén több mint ezer lamantin pusztult el.



A veszélyeztetett faj legutóbbi légi számlálásakor már csak mindössze 5700 példányt találtak az állam partvidékén. Az elmúlt öt évben átlagosan 500 lamantin pusztult el évente.



Összehasonlításképpen 2001-ben mindössze 325 lamantin tetemét találták meg, és halálukat főként a hajók okozták.