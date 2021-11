Világvége

Újdelhit több mint egy hete sűrű mérgező szmog borítja

Az indiai legfelsőbb bíróság sürgős intézkedéseket követelt az Újdelhit több mint egy hete beborító sűrű mérgező szmog leküzdésére. Még azt is javasolta, hogy rövid időre zárlatot vezessenek be.



"Tudják, milyen rossz a helyzet? Az embereknek még otthon is maszkot kell viselniük" - mondta N.V. Ramana főbíró, aki kormánytisztviselőket faggatott.



A bíróság szerint a központi és állami tisztviselőknek "sürgősségi döntést" kell hozniuk, és hétfőn be kell mutatniuk a szmog elleni küzdelem terveit. Ramana azt javasolta, hogy a hatóságok fontolják meg többek között a "kétnapos lezárást".



"Ezt a kérdést a politikán és a kormányon túl kell vizsgálni. Valaminek történnie kell, hogy két-három napon belül jobban érezzük magunkat."



Egy tisztviselő a bíróságon elismerte, hogy a főváros levegőjét belélegezni "olyan, mintha naponta 20 cigarettát szívnánk".



Az ország szövetségi szennyezési bizottsága pénteken utasította az állami és helyi hatóságokat, hogy készüljenek fel a rendkívüli intézkedésekre.



Új-Delhi levegőminősége a múlt héten romlott több tényező, köztük a növényi szármaradványok égetése és a közlekedésből származó kibocsátások miatt. Az indiai média megjegyezte, hogy a romlás a Diwali fesztivál után is bekövetkezett, amikor sokan megszegték a tűzijátékokra vonatkozó tilalmat.