Világvége

Glasgow-i klímacsúcs - Nem fejeződött be határidőre az értekezlet

Több órával a péntek esti határidő után sem született még meg a végleges megállapodás az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményének Glasgowban zajló 26. ülésén (COP26). 2021.11.13 09:13 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A múlt hétfőn kezdődött értekezletnek, amelyen csaknem kétszáz ország vesz részt, elvileg pénteken, helyi idő szerint 18 órakor, közép-európai idő szerint 19 órakor kellett volna befejeződnie, de a tárgyalóküldöttségek még késő este is az egyezménytervezet végső változatán dolgoztak.



Egybehangzó hírek szerint a legintenzívebb egyeztetések a fosszilis üzemanyagok használatának leépítéséről és a klímavédelmi intézkedések finanszírozásáról zajlanak.



A nap folyamán napvilágot látott egy megállapodástervezet, de abban még több száz olyan kitétel volt, amely szögletes zárójelben szerepelt; a nemzetközi diplomáciai egyezmények kidolgozásának gyakorlatában ez a még vitatott, le nem zárt kérdésköröket jelzi.



Szakértők hangsúlyozzák, hogy az eddigi COP-értekezletek szinte minden esetben túlnyúltak az előzetes menetrendben meghatározott határidőkön.



A Downing Street pénteken késő este ismertetett tájékoztatása szerint Boris Johnson, a vendéglátó brit miniszterelnök telefonon beszélt a COP26 társelnöki tisztségét betöltő Olaszország kormányfőjével, Mario Draghival, akivel megállapították, hogy elsősorban a finanszírozási kérdésekben, különösen a fejlett ipari államok által a klímavédelemre fordítandó évi 100 milliárd dolláros kiadási célkitűzés ügyében kell haladást elérni, emellett ambiciózusabb célokat kell kijelölni a szennyezőanyag-kibocsátás csökkentésére.



Johnson és Draghi a londoni miniszterelnöki hivatal beszámolója szerint megállapodott abban is, hogy személyesen igyekeznek közbenjárni a két ország és többi résztvevő állam tárgyalóküldöttségeinél a glasgow-i klímacsúcs eredményes befejezése érdekében.



Brazil, Paraguay, Uruguay és Argentína olyan javaslatot terjesztett be péntek este, hogy a végleges megállapodás tűzze ki célként egy nemzetközi bizottság létrehozását a fejlett országok által vállalt évi 100 milliárd dolláros klímavédelmi ráfordítási cél teljesítésének ellenőrzésére.



A COP26-tanácskozáson jelen lévő szakértők a médiának nyilatkozva nem zárják ki, hogy az értekezlet a hétvégén is folytatódik.