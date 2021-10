Virító kék kutyák kóborolnak egy elhagyatott orosz vegyi üzemnél - képek

Az oroszországi Dzerzsinszk lakóinak kísérteties látványban volt részük a múlt héten, amikor egy elhagyatott vegyi üzem közelében élénkszínű, kék kutyákat láttak az utcákon kóborolni. A felhasználók a Twitteren osztották meg a feltűnő kutyákról készült képeket, amelyek gyorsan terjedtek a közösségi médiában.



A kutyák először a VK.com orosz közösségi oldalon jelentek meg, mielőtt a Twitteren futótűzként megindult a hír.



Elsőre úgy tűnhet, hogy egy sci-fi-be csöppentünk, vagy sugárzás okozta a mutációt, sajnos, van egy tragikusabb magyarázat is. Úgy tűnik, hogy a kóborló kutyák, akik a környező területen élnek, a közeli gyárból kiszivárgott mérgező vegyi anyagokkal szennyezettek. A 2015-ben csődbe ment Orgsteklo tulajdonában lévő gyár egy elhagyatott épületegyüttes része, amely plexiüveget és hidrogén-cianidot (régies nevén kéksav) gyártott. Valószínű, hogy a kutyák a gyártás során használt réz-szulfátnak voltak kitéve, amely halványkék színű, és a szőrzetük emiatt színeződött el.

