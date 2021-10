Tűzhányó

Újabb kráterből tör fel a láva La Palma szigetén

Újabb kráter nyílt meg a Cumbre Vieja vulkánon, amelyből láva tör fel és tart a tenger felé a Kanári-szigetekhez tartozó La Palma szigetén - közölte a spanyol geológiai és bányászati intézet (IGME) pénteken.



Az új kürtő a korábbi két nyílástól északabbra található, a belőle áradó forró magma több száz méterre halad az eddigi lávafolyamtól és újabb termőföldeket, valamint lakott területeket fenyeget.



Todoque település La Laguna negyedének legmagasabban fekvő részeiről már korábban kitelepítették az embereket elővigyázatosságból, ám a lakosok most attól tartanak, hogy hátrahagyott házaik megsemmisülnek.



A szakemberek abban bíznak, hogy az új lávafolyam jelenlegi irányát eltérítik a terepviszonyok.



A vulkán aktivitása az elmúlt órákban erősödött, az új kürtő megnyílását kisebb földrengések előzték meg. Az égből durva szemcsés hamueső hullik, ezért sokan esernyővel közlekednek az utcákon, hogy védjék magukat.



A sziget nyugati oldalán fekvő Tazacortében továbbra is kijárási tilalom van érvényben, mivel néhány kilométerre a településtől ömlött a láva az Antlanti-óceánba. A mérőállomások adatai szerint a környéken romlik a levegő minősége, megemelkedett a kén-dioxid szintje, de egyelőre még az egészségre káros határérték alatt maradt. A helyszíni beszámolók szerint erős kén szag érezhető a levegőben.



A tengerbe ömlő láva egy új félszigetet hozott létre, amelynek mérete már meghaladta a 24 hektárt.



Az Európai Unió Kopernikusz elnevezésű Föld-megfigyelési programjának műholdadatai szerint eddig 870 épület megsemmisült, és csaknem további háromszázban keletkezett kár, a láva mintegy 700 hektárnyi területet borított be, míg a vulkáni hamu több mint háromezer hektárt fed. A szigeten található utak közül 27,7 kilométernyi szakasz pusztult el.



Spanyolországban sorra indulnak a különböző adománygyűjtő akciók a katasztrófa sújtotta sziget megsegítésére. Például a sziget csúcstermékének számító banán fogyasztása mellett kampányolnak közösségi oldalaikon olyan hírességek mint a futballista Gerard Piqué vagy Martín Berasategui 12 Michelin-csillagos séf.



A kanári-szigeteki banántermelők szövetsége (Asprocan) szerint az ágazat vesztesége már elérte a 72 millió eurót (25,7 milliárd forint).