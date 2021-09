Katasztrófa

Újabb lávafolyam és savas eső is fenyegeti La Palma szigetét

Újabb kürtő keletkezett a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigetek egyikén működő tűzhányónál, újabb, olvadt kőzeteket tartalmazó lávafolyamok haladtak kedden a tenger felé. 2021.09.22 07:28 MTI

La Palma sziget hatóságai figyelmeztettek kedden, hogy több veszély is fenyegeti a lakosokat, így földrengések, lávafolyamok, mérgező gázok, vulkáni hamu és savas eső. Kedden több kisebb földmozgás is megrázta az Afrikától északnyugatra, az Atlanti-óceánban található szigetet, tovább növelve a vasárnapi vulkánkitörés miatti félelmeket. A 85 ezer lakosú sziget az európaiak egyik kedvelt üdülőhelye.



A hatóságok közlése szerint az új hasadás arról tanúskodik, hogy a terület nem stabil és nem biztonságos, és legalább két kilométeres távolságban tartották az embereket. A lávafolyamok, amelyeknek a magassága akár a hat métert is eléri, tovább zúdultak le a hegyoldalakon, megégetve és összelapítva mindent, ami az útjukba került, miközben megközelítették a sziget sűrűbben lakott partvidékét. Az egyik ilyen lávafolyam az ezerlakosú Todoque település felé tartott, ahol a katasztrófaelhárítók a lakosok kimenekítésére készülnek.



A vulkánkitörés következtében kedd reggelig mintegy 166 ház pusztult el, és 103 hektárt borított el a láva. Keddig hatezer embert menekítettek ki. A láva óránként mintegy 120 métert halad előre - közölte Miguel Ángel Morcuende, a vulkánkatasztrófák elleni kanári-szigeteki projekt vezetője -, aki szerint várhatóan szerda előtt nem éri el az Atlanti-óceánt. Az egyik lávafolyam egy banánültetvényen haladt keresztül. A kanári-szigeteki autonóm tartomány kormányának vezetője, Ángel Victor Torres közölte, hogy "kritikus pillanat" lesz, amikor a láva eléri a tengert.



Az 1000 Celsius-fokot meghaladó hőmérsékletű láva és a víz találkozása robbanásokat okozhat, és mérgező gázfelhők keletkezhetnek. Torres emlékeztetett az 1971. évi kitörésre, amikor egy ember meghalt, miután belélegezte a tengerbe folyó láva által kibocsátott gázt. A megváltozott szélirány miatt a vulkáni hamu elérte a szigetek nyugati oldalát, fekete szemcsék borítottak mindent. A vulkáni hamu irritálja a szemet és a tüdőt. A vulkán naponta 8000 és 10 500 tonna közötti kén-dioxidot lövell ki, amely szintén károsítja a tüdőt - közölte a Kanári-szigeteki Vulkánkutató Intézet.



Az új kürtő, amely hétfő éjjel keletkezett a Cumbre Vieja vulkán gerincétől 900 méterre északra, az intézet szerint egy 3,8-ös magnitúdójú földrengés következménye. Tudósok szerint a lávafolyás akár hetekig vagy hónapokig is eltarthat. Torres katasztrófa sújtotta övezetnek minősítette a láva által érintett térséget, és közölte, hogy pénzügyi támogatást fog kérni az utak, vízvezetékek újjáépítéséhez, illetve az otthonukat és a földjeiket elveszítő családok számára átmeneti szállások megnyitásához. Kedd estig nem érkeztek jelentések áldozatokról.

Pedro Sánchez spanyol kormányfő, aki a vulkánkitörés miatt elhalasztotta amerikai utazását, felkereste a katasztrófa színhelyét. A miniszterelnök egyenesen a Kanári-szigetekről utazik a tervezett egy hét helyett egy napra New Yorkba, hogy részt vegyen az ENSZ-közgyűlés 76. ülésszakának általános vitájában. A spanyol kormány szerint Sánchez szerdán felszólal a közgyűlésben és, találkozik Jens Soltenberg NATO-főtitkárral, akivel egyebek mellett a jövő évi NATO-csúcstalálkozóról tárgyal, amelynek Spanyolország lesz a vendéglátója.