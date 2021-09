Illegális bevándorlás

Orbán Balázs: a tömeges migráció gyengíti az EU-t

A tömeges migráció nem erősebbé, hanem gyengébbé teszi az Európai Uniót - mondta Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára egy hétfői budapesti fórumon.



A Danube Institute által A politikai döntéshozók vitája címmel rendezett beszélgetésen az államtitkár kifejtette: a 2015-ös migrációs válság mérföldkövet jelentett Európában, ugyanis a politikusok addig nem ismerték fel, hogy a világ megváltozott, és nem voltak felkészülve arra, ami akkor történt. A vonatkozó jogszabályokat évtizedekkel korábban, egy teljesen más korszakban fektették le, amikor a kommunista országokból politikai okokból menekülő emberek kérdését kellett kezelni - mondta.



Közölte: a világ azonban más lett, a hidegháború kétpólusú rendszere megszűnt, instabil régiók alakultak ki, amelyeket sokan el akarnak hagyni. Sokak illegálisan próbálnak bejutni az Európai Unió területére, majd menekültstátusért folyamodnak, és akkor is maradni akarnak, ha azt nem kapják meg - magyarázta.



Úgy látja, nagyon fontos, milyen üzenetet küld ezeknek az embereknek az EU, és ha azt üzeni, hogy be lehet jutni oda, az emberek akár illegálisan is próbálkoznak.



Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a magyar kormány 2015 óta olyan rendszert igyekszik kialakítani, amelynek kidolgozta a jogi hátterét, rendelkezésre állnak a szükséges eszközök, a humán erőforrás, és világos üzenetet közvetít: senki ne akarjon illegálisan bejutni az unióba Magyarországon keresztül, mert ez nem fog sikerülni.



Azt mondta: a magyar kormány szerint valóban van humanitárius kötelességük az országoknak, de ez nem az, hogy befogadják a migránsokat, hanem hogy segítsenek nekik, minél közelebb a szülőhazájukhoz. Erről szól a Hungary Helps program - mutatott rá.



Orbán Balázs szerint teljes paradigmaváltásra lenne szükség a migrációt illetően, de erre a Nyugat nem áll készen. Az illegális migrációt nem kezelni kell, hanem megállítani - hangoztatta.

Jeff Sessions volt amerikai szenátor (1997-től 2017-ig Alabamát képviselte), volt igazságügy-miniszter, a Republikánus Párt tagja arról beszélt, hogy 2015 országában is fontos időszak volt, mert a migráció kérdése a középpontba került, az illegális migráció az Egyesült Államoknak is nagy kihívást jelentett. Ott is nagy vita folyt arról, mit kellene tenni, hogyan kellene szabályozni az migrációt - mondta. Hozzátette: ha azt az üzenetet küldi egy ország, hogy a határai nyitva állnak, az egyre több embert vonz.



Az amerikai politikus felhívta a figyelmet a nemzetállamok jelentőségére is, meglátása szerint jelenleg is a nemzetállamok a legfontosabb tényezők a világpolitikában. Márpedig a nemzetállamoknak világos határai vannak - mutatott rá.



Közölte: a nemzetállamok feladata az is, hogy törvényeket alakítsanak ki és betartassák azokat. Az Egyesült Államokba érkezők nagy része nem felel meg a menekültstátus követelményeinek, egyszerűen a jobb élet reményében próbál bejutni az országba - mondta.



Véleménye szerint a magyar kormány következetes migrációs politikája azt az üzenetet közvetítette, hogy a határai nincsenek nyitva, ezért egy idő után nem is érkeztek tömegek. Magyarország jó példát mutat a világnak abban, hogyan kell kezelni a migrációt - jelentette ki Jeff Sessions.