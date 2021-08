Katasztrófa

Biden katasztrófa sújtotta állammá nyilvánította Louisianát az Ida hurrikán pusztítása miatt - videó

Joe Biden amerikai elnök katasztrófa sújtotta állammá nyilvánította Louisianát az Ida hurrikán pusztítása miatt, és szövetségi segély kiutalását rendelte el a helyreállítási munkákhoz - jelentette be vasárnap este a Fehér Ház.



Az Ida Louisiana partjaira csapott le helyi idő szerint vasárnap délután. Az ötfokozatú Saffir-Simpson-skálán négyes erősségű hurrikán óránként több mint 240 kilométeres sebességű széllökésekkel érte el a déli állam partjait a Mexikói-öböl felől az amerikai hurrikánközpont (NHC) közlése szerint.



John Bel Edwards, Louisiana kormányzója vasárnapi sajtótájékoztatóján azt mondta: az Ida az egyik leghevesebb vihar, amely a modern időkben Louisianában ért partot. A kormányzó arra kérte az embereket, hogy maradjanak otthon, és legyenek türelemmel, mert a hatóságok nem tudják, milyen gyorsan tudnak válaszolni a segélyhívásokra. "Fel kell készülniük arra, hogy a vihar elvonulta után még legalább 72 óráig otthonukban maradnak segítség nélkül. Mindent megteszünk azért, hogy ennél előbb odaérjünk, ehhez minden lehetséges erőforrás rendelkezésre áll" - tette hozzá.



A kormányzó arról is beszámolt, hogy a Nemzeti Gárda 4900 tagját riasztották, valamint 195 vízi mentő jármű, 73 hajó és 34 helikopter is a rendelkezésükre áll, amelyekkel segíteni tudnak.



Az egyesült államokbeli áramszünetek nyomon követésére létrehozott PowerOutage.us című honlap adatai szerint Louisiana államban helyi idő szerint délután három órakor már 285 000 fogyasztónál nem volt áram. Később pedig közölték, hogy egész New Orleansben nincs áramszolgáltatás, valamint, hogy egy ember meghalt, mert rádőlt egy fa.