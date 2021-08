Mutatjuk, miért retteg az USA az Ida nevű hurrikántól

A Katrina hurrikán egy intenzív és pusztító hurrikán volt 2005 augusztusában, amely főként a Mexikói-öblöt és az Egyesült Államokat érintette, hatalmas pusztítást és árvizet okozva többek között New Orleansban, illetve tágabb környezetében. A felvételek jól látható, hogy a most lecsapó Ida szinte megegyezik a 16 évvel ezelőtti mindent végigszántó forgószéllel, így sok jó reményt nem lehet hozzáfűzni, várhatóan nagyobb pusztítást végez majd, mint elődje...

A Katrina and Ida landfall comparison showing approximately the same-sized region and using the same color scale for infrared imagery. Katrina's image is generated from the NASA MERGIR dataset; Ida's image comes from a GOES-16 Band 13 CONUS scan. pic.twitter.com/56ZmsqiPed

Top image is #Katrina making landfall on this day 16 years ago and the bottom is #Ida on the cusp of landfall. #Ida is 25 mph stronger in terms of wind speed. History trying to repeat itself today. Prayers for everyone affected by #Ida this week. pic.twitter.com/ChO3p7QAAG