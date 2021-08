Tudomány

Évente két méterrel csökken egy svéd hegycsúcs a gleccserolvadás miatt

A klímaváltozás következtében olvadó jég miatt a svédországi Kebnekaise-hegy a kilencvenes évek közepe óta több mint 20 métert veszített a magasságából, a hegy déli csúcsának magassága évente több mint két métert csökkent - állapították meg kutatók.



A Kebnekaise déli csúcsa volt Svédország legmagasabb hegye, de miután a hegytetőn található gleccser egyharmada elolvadt, 2019-ben már a hegység északi csúcsa lett az ország legmagasabb pontja. Az északi csúcson nincs jégtakaró. A déli csúcs közben az elmúlt évben is két méterrel lett alacsonyabb a klímaváltozás okozta felmelegedés miatt - ismertette a The Guardian cikke a Stockholmi Egyetem keddi közleményét.



Az egyetem adatai szerint augusztus 14-én a Kebnekaise déli csúcsa 2094,6 méter magasra nyúlt. Az 1940-es években elkezdődött rendszeres mérések óta ez volt a legkisebb érték. A kutatók elsősorban a levegő hőmérsékletének emelkedésével, emellett a változó szélviszonyokkal is magyarázták a jelenséget, ugyanis ezek a tényezők befolyásolják, hogy hol halmozódik fel a hó télen.



A közlemény szerint a változások Svédország éghajlatának régóta tartó felmelegedését tükrözik. Az egyetem emlékeztetett az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének (IPCC) közelmúltban kiadott jelentésére, amely szerint a globális felmelegedés a gleccserek példátlan mértékű olvadását okozta.



A Kebnekaise 150 kilométerre északra húzódik az Északi-sarkkörtől. A kilencvenes évek közepén a déli csúcsa még 2118 méter magas volt.