Tűzvész

Olaszországban a csökkenő hőség ellenére emelkedett az erdőtüzek száma

Olaszországban a csökkenő hőség ellenére, a rendkívüli szárazság következtében emelkedett az erdőtüzek száma - számolt be hétfőn a helyi tűzoltóság.



A tájékoztatás szerint az elmúlt 12 órában embereik csaknem 630 bevetésben vettek részt. A károk különösen Szicília szigetén és Calabriában, Olaszország déli részén a súlyosak.



A két leginkább érintett régióban az oltási munkálatokat az Olaszország többi részéből érkező tűzoltó egységek támogatják - számolt be a római polgári védelmi hatóság.



Az országban egyelőre megszűnt a már jó ideje tartó hőhullám. A következő két napra az egészségügyi tárca mérsékelte a hőségfigyelmeztetés szintjét.



A hivatalos időjárásjelentés szerint a következő napokban alacsonyabb, 30 Celsius-fok körüli hőmérsékletet várnak Olaszország nagy részén. Az aszály miatt azonban továbbra is nagy az erdőtüzek kockázata, különösen Szicílián.



A sziget polgári védelme az egész régióra, egy tartomány kivételével, a legmagasabb fokú riasztási szintet rendelt el.



Június közepe óta a tűzoltóság több tízezer erdőtüzet regisztrált Olaszország-szerte. Szicíliában és az Adriai-tenger partján fekvő Pugliában a jelentések szerint több mint tízezer tűz volt, ezt követi Calabria és Lazio régió. Ez utóbbiban található a főváros, Róma is.



Míg délen továbbra is esőre és így a helyzet további enyhülésére várnak, addig északon heves zivatarok okoznak gondot - figyelmeztetett a dél-tiroli polgári védelem.



A helyi tűzoltóság hétfő esti beszámolója szerint már több, az időjárással kapcsolatos esethez is riasztották őket. Többek között áradásokhoz és az azzal kapcsolatos közlekedési akadályokhoz.