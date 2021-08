Nyolcvan négyzetkilométeres olajfolt keletkezett a Fekete-tengeren

Nyolcvan négyzetkilométerre terjedt ki egy olajfolt a Fekete-tenger orosz partvidékén, Novorosszijszk közelében - közölte szerdán az orosz tudományos akadémia, műholdfelvételekre hivatkozva.



A környezetszennyezés a hétvégén történt, amikor a görög zászló alatt közlekedő Minerva Symphony tartályhajó olajat vételezett a Kaszpi-tengeri Csővezeték-konzorcium Juzsnaja Ozerejevka-i tengeri termináljánál. A konzorcium, amely Kazahsztánból szállít olajat, hétfőn azt állította, hogy 12 köbméter olaj folyt ki 200 négyzetméteren, valamint hogy a szivárgást gyorsan megszüntették, és az nem jelent veszélyt sem az emberre, sem az élővilágra.



Az akadémia szerint viszont az olajfolt már vasárnap 19 kilométerre benyúlt a nyílt tengerre, és területe elérte a 80 négyzetkilométert.



Viktorija Abramcsenko miniszterelnök-helyettes utasította az állami környezetvédelmi felügyeletet (Roszprirodnazor), hogy mérje fel a baleset valós nagyságát és hatását.

The oil slick caused by Caspian Pipeline Consortium, who reported a 200 square meter oil spill while loading oil on a tanker in the Black Sea on Monday, is actually 400,000 times larger. This was announced by the Institute of Space Research of the Russian Academy of Sciences. pic.twitter.com/6ShaAZDdHL