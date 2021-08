Katasztrófa

Válsághelyzetet hirdettek Észak-Macedóniában az erdőtüzek miatt

Válsághelyzetet hirdetett az észak-macedón kormány az országban tomboló erdőtüzek miatt - közölte a Vesti.mk szkopjei hírportál pénteken. A harmincnapos válsághelyzet idején a tűzoltók, a hadsereg és a belügyminisztérium munkatársai közösen igyekeznek megfékezni a tüzeket.



Helyszíni jelentések szerint jelenleg nyolc helyen pusztítanak a lángok az országban. Szerda óta helikopterekkel igyekeznek segíteni az oltást, az észak-macedón hadsereg gépeinek három szerbiai helikopter is segít, de érkezett segítség Szlovéniából, Bulgáriából és Ausztriából is.



Kedden betiltották a hegyi kirándulásokat és túrázásokat a tűzveszély miatt. Eddig egy áldozatról tudnak, egy tűz elől menekülő nő zárkózott be otthonába, amelyet szintén elértek a lángok.



A 40 Celsius-fok feletti hőmérséklet és a viharos szelek miatt az elmúlt napokban a térség több országában pusztítanak erdőtüzek, így Koszovóban, Görögországban és Horvátországban is.