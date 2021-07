Időjárás

Romániában házakat, utakat öntött el a víz, halálos áldozatot is követelt a vihar

Romániában tizenkét megye 29 településén okoztak áradást a viharok és zivatarok, az ország északi felében házak és utak kerültek víz alá, a moldvai Handresti községben pedig halálos áldozatot is követelt az ítéletidő - közölte kedden az Agerpres hírügynökség a katasztrófavédelem összegzését ismertetve.



A Iasi megyei faluban egy patakmederben találták meg holtan ágak és a hordalék közé szorulva a 47 éves férfit, akit valószínűleg az ár sodort el.



A katonai tűzoltóknak Fehér, Dambovita, Iasi és Neamt megyében kellett bajba jutott embereket kimenekíteniük az elárasztott épületekből vagy az úttesten elakadt gépkocsikból, valamint több mint száz házból, udvarból és pincéből kellett kiszivattyúzniuk a vizet.



Több országúton és megyei úton teljesen, vagy részlegesen le kellett zárni a forgalmat az úttestre zuhant fák, ágak és a víz által felhalmozott hordalék, illetve a megrongálódott hidak miatt.



Az egyik legnépszerűbb helyvidéki üdülőtelepet, Bustenit is elöntötte keddre virradóra a hegyekből lezúduló ár: mintegy ötven házat és a fővárost Brassóval összekötő DN1-es főutat is elöntötte a víz, illetve a hordalék, ezért néhány órán keresztül szünetelt a közúti és vasúti forgalom a térségben, tíz lakost pedig ki kellett költöztetni.



A Brassó megyei Ohábán és Barcarozsnyón háztetőket ért villámcsapások okoztak tüzet, a megyében pedig tucatnyi más településen pincéket, alagsorokat öntött el a hirtelen lezúdult nagy mennyiségű csapadék.



A vihar Prahova, Fehér, Krassó-Szörény és Temes megyében több országúton okozott fennakadást. Maros és Neamt megyében 22 településen megrongálódott az elektromos hálózat, csaknem hétezer fogyasztó maradt ideiglenesen áram nélkül.



Romániában szerda estig érvényben marad az ország mintegy kétharmadára kiterjedő, a zivatarveszély miatt kiadott másodfokú (narancssárga) figyelmeztetés. A meteorológiai szolgálat szerint főleg Erdélyben és Moldvában, a hegyvidéken kell ismétlődő zivatarok kialakulására számítani. Jégeső, felhőszakadás is előfordulhat, a csapadék mennyisége 35-50 milliméter, helyenként pedig akár a 60-80 millimétert is elérheti.