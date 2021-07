Áradások Nyugat-Európában

Belgiumban további halottjai vannak az áradásnak, több mint 160 ember eltűnt

További halálos áldozatokra bukkantak a múlt hét közepétől három napon át tartó heves esőzések nyomán kialakult özönvízszerű áradások miatt összeomlott házak romjai között Belgiumban, több mint százhatvan embert eltűntként tartanak nyilván. Hollandiában tovább apadtak a múlt héten megáradt folyók, de az árvízveszély továbbra is fennáll.



A belga sajtó beszámolója szerint hétfő reggelre további kilenc holttestet találtak a Belgium keleti, délkeleti felében történt áradások nyomán, ezzel 36-ra emelkedett a halálos áldozatok száma.



Harmincketten vesztették életüket a liege-i, ketten a muri régióban, egy ember Charleroi régiójában és szintén egy ember a Luxemburg nevű belga tartományban. A holttestek közül 23-at a Meuse egyik mellékfolyója, a Vesdre völgyében találtak meg.



Az illetékes belga válságközpont 163 eltűntről beszél. Elmondták mindazonáltal, hogy olyanok is lehetnek közöttük, akik már az áradások előtt elhagyták otthonukat. A hatóságok ezért arra szólítottak fel, hogy mindenki, aki másutt keresett biztos menedéket, a lehető leghamarabb jelentkezzen a mentőszolgálatoknál vagy a rendőrségen. A tájékoztatás szerint az érintett területeken megszűnt az árvízveszély, a mentési műveletek véget értek, az eltűntek utáni kutatás mostantól főként a holttestek megtalálására összpontosít.



Hétfő délelőtt mintegy 1100 háztartás volt vízellátás nélkül, és 3700 háztartásban továbbra sem iható a csapvíz, szemben az előző napi 24 ezerrel. A fő vasútvonalak forgalma reggel újraindult, a vasúti töltések átvizesedése miatt bizonyos szakaszokon buszok szállítják az utasokat.



Alexander De Croo belga miniszterelnök a múlt hét végén július 20-ra nemzeti gyásznapot hirdetett a katasztrófa miatt. A belga kormány arra kérte a lakosságot, hogy kedden délben mindenki egyperces csenddel emlékezzen az áradások halálos áldozataira és a hozzátartozóik iránti együttérzés jeleként.



A szomszédos Hollandiában az esőzések okozta áradás által leginkább érintett Limburg tartomány legnagyobb folyója és mellékfolyóinak vízszintje csökken. A régió számos településéről elővigyázatosságból kimenekített lakosok nagy része visszatérhetett otthonába, és megkezdődött a sárral borított közterületek takarítása, valamint a megrongálódott házak statikai felmérése.



A hatóságok arra hívták fel a figyelmet, hogy az apadás ellenére az árvízveszély továbbra is fennáll, a gátak legtöbbje átázott, jelentős víztömegeket zárnak el a lakott településektől. A turistákat arra szólították fel, hogy maradjanak távol a folyópartoktól, és ne járjanak a gátakon.

A holland kormány pénteken hivatalosan katasztrófahelyzetet hirdetett az ország délkeleti felét sújtó áradások miatt. A kabinet aktiválta a rendkívüli esetekben érvényes kártérítésről szóló törvényt. A szabályozás révén a kormány részben fedezi azokat a károkat, amelyeket a biztosítók nem térítenek meg. A károsultak megsegítésére létrehozott civil alapba a hétvégén mintegy 5 millió euró adományt fizettek be, a pénzt azok támogatására fordítják, akiknek a kárát sem a biztosításuk, sem pedig a kormány nem téríti meg.



Hollandiában nincs halálos áldozatuk a szerdán kezdődött heves esőzések okozta áradásoknak.