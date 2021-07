Világvége

Miami legforróbb napjainak csúcshőmérsékletét mérték az Északi sarkköri városokban

A múlt héten Norvégia és Finnország legészakibb részein rendkívüli forróság tombolt az északi sarkkörön túl - ott, ahol az év nagy részében jégbe zárt a világ.



A norvég Banakban egy hete 34,3 Celsius fokot mértek, ami a Norvég Meteorológiai Intézet szerint az eddigi legmagasabb érték volt. A további napokon 33,7 és 31,7 fokot is mutatott a hőmérő. Szerdán pedig 32 fokra állt be a napi csúcs. Ott, ahol a legmelegebb napok is 17 fok körül alakulnak.



A 34,3 fok csúcsérték egyébként megegyezett az év idei hőmérsékletével, amelyet a floridai Miamiban regisztráltak.



A forróság Finnország északi részére is átterjedt, több napon keresztül 32,8 vagy annál magasabb hőmérsékletet regisztráltak. A finn meteorológiai intézet adatai szerint a legmagasabb hőmérséklet 34,7 volt, amelyet 1914-ben értek el.



Az átlagos hőmérséklet Helsinkiben eddig körülbelül 4-5°C-kal magasabb az átlagostól július hónapban. Az után, hogy a finn főváros rekordértékű júniust könyvelt el. A hónap átlagos hőmérséklete elérte a 19,3 fokot, ami a legmagasabb a történelemben.



A szokatlan meleg a sarkvidéki tengeri jég gyors olvadásához vezet. A tengeri jég kiterjedése jelenleg a legalacsonyabbak között szerepel az év ezen időszakában - közölte a Meteorológiai Világszervezet (WMO).



Ez a legutóbbi hőhullám Észak- és Kelet-Európában azután érkezett, hogy a kontinens felállította a második legmelegebb júniusi rekordját a WMO szerint.



A rekordértékű júniusban Európa nagy része intenzív hőségtől szenvedett. Moszkva rekordokat döntött, amikor június 21-én elérte a 34,7 fokot. Ez a rekord 1901 óta volt érvényben.



Elszigetelt záporok és zivatarok is kialakulnak a régió egyes részein, bár a csapadék valószínűleg nem lesz erős, és nem is lesz annyira elterjedt, hogy javulást hozzon az aszályban, amely június óta sújtja Dél- és Kelet-Európát.



A Met Éireann szerint múlt héten csütörtökön mintegy 30.000 villámcsapást okozott zivatart Skandinávia-szerte.

A #heatwave is hitting the #Arctic and Scandinavia

On Monday, it reached 34.3°C in Banak, Norway and 33.6°C in Utsjoki Kevo, Lapland (Finland)#Copernicus #Sentinel3 land surface temperature product shows the high temperatures



via @mikarantane and @PlatformAdam #ClimateChange pic.twitter.com/Ifcc3mU9Dv — World Meteorological Organization (@WMO) July 6, 2021