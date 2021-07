Klímaváltozás

Több mint száz éve nem mértek ilyen meleget Lappföldön

A finnországi Lappföldön több mint száz éve nem mértek olyan meleget, mint vasárnap, az idei június pedig az eddigi legforróbb volt az országban.



A lappföldi Kevóban vasárnapra 33,6 Celsius-fokig emelkedett a hőmérő higanyszála, amire 1914 óta nem volt példa, akkor 34,7 fokos hőséget jegyeztek fel. A rendszeres mérések kezdete, 1844 óta nem volt még olyan forró a június Finnországban, mint az idén a finn országos meteorológiai szolgálat jelentése szerint.



A skandináv országokban az elmúlt hétvégén szintén rekordközeli hőmérsékleteteket mértek, néhány helyen 34 fokot is - számolt be róla a The Guardian online kiadása.



Közben Észak-Amerikában is erős hőhullám tapasztalható. A gyilkos hőség miatt Oregon kormányzójának vasárnapi közleménye szerint 95 ember vesztette életét. Az Egyesült Államok északnyugati és Kanada délnyugati részén több százra tehető a kánikula miatti halálos áldozatok száma.



A szakemberek attól tartanak, hogy a klímaváltozás fokozta katasztrofális időjárási körülmények a következő hónapokban tovább romolhatnak.



Michael Reeder, az ausztrál Monash Egyetem meteorológia professzora szerint az Európában és Észak-Amerikában tapasztalható időjárás összefügg. Mint írta, a Csendes-óceán nyugati részén, Japán közelében egy trópusi alacsony nyomású terület zavarta meg a légkört, amely az egész féltekén hullámokat keltett. Ez a jelenség az úgynevezett Rossby-hullám, a légkör, valamint az óceánok nagyléptékű hullámmozgása. A hullám Kanada nyugati részén tört meg, és ez idézte elő a hőhullám kialakulásának feltételeit.



"Olyan, mintha egy gitárhúrt pengetnénk. A zavar a futóáramlat mentén terjedt tovább. Eljutott Észak-Amerikába, (felerősödött) és egy nagy magasnyomású rendszert hozott létre a légkör középső részén" - magyarázta Reeder, hozzátéve, hogy ez egy másik hullámot indított el az Atlanti-óceán északi része fölött, amely aztán megtört, és megteremtette a magas hőmérséklet feltételeit az északi régiókban. "Ebből a szempontból tehát a Skandinávia feletti magas hőmérséklet közvetlenül kapcsolódik az Észak-Amerikában történtekhez" - mutatott rá. Svédországban idén jegyezték fel a harmadik legmelegebb júniust, Norvégiában pedig az északi-sarkkör közelében fekvő Saltdal megyében 34 Celsius-fokot mértek, ami csak 1,6 Celsius-fokkal alacsonyabb a mindenkori norvég hőmérsékleti csúcsnál.



A június a déli féltekén is nagyon meleg volt. Új-Zélandban, ahol ilyenkor tél van, szintén rekordmeleget jeleztek.