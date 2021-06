Földrengés Montenegróban

A rengést Herceg Novi, Budva és más tengerparti településen is érezték.

A Richter-skála szerint 4.3 erejű földrengés rázta meg pénteken este Montenegrót, egyelőre azonban nincsenek hírek arról, hogy a földmozgás mekkora károkat okozott.



A montenegrói hidrometeorológiai és szeizmológiai intézet adatai szerint a rengés epicentruma Kru±evicától 7 kilométerre volt, tíz kilométer mélyen a földben. A közepes erejű földmozgás vélhetően csak kisebb anyagi károkat tudott okozni a középpont közelében lévő településeken, noha magát a rengést Herceg Novi, Budva és más tengerparti településen is érezték.

M4.5 #earthquake (#земљотрес) strikes 57 km W of #Podgorica (#Montenegro) 14 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/EIfGQp0Wg2