Állatok

Elefántok tízezreit veszélyeztetik a namíbiai-botswanai határon tervezett kőolajfeltárások

Elefántok tízezreit veszélyeztetik a namíbiai-botswanai határon tervezett új kőolajfeltárások: az afrikai vadon egyik utolsó érintetlen térségébe, az Okavango-folyó medencéjébe tervezett olajmező elpusztíthatja a térség ökoszisztémáját, a vadvilágot és a helyi közösségeket is - figyelmeztettek szakemberek.



A ReconAfrica kanadai kőolajipari vállalat több mint 34 ezer négyzetkilométernyi területet vett bérbe az Okavango-medencében és megkezdte a szeizmikus feltárásokat. Az új olajmező az elmúlt évek egyik legnagyobb ilyen területe lehet, a kanadai cég becslése szerint 60-120 milliárd hordó kőolajat lehetne kitermelni, ami a térség gazdasága számára dollármilliárdokat hozhat.



"Felfoghatatlan, hogy a ReconAfrica folytatja a fosszilis fűtőanyagok felkutatását" - idézte Rosemary Allest, a Global March for Rhinos and Elephants szervezet illetékesét a The Guardian című brit napilap online kiadása.



"Kevesebb mint 450 ezer elefánt él ma Afrikában az évekkel korábbi több millióhoz képest. Közülük 130 ezernek ez a térség az otthona, és a ReconAfrica szerencsétlen tervei közvetlen veszélynek teszik ki őket" - fűzte hozzá.



A namíbiai kormány szerint a vállalat csupán feltárásokra kapott engedélyt, ami nem jelent kitermelést. "Egyetlen fajvédelmi és környezetileg érzékeny térségben sincsenek a feltárásokhoz felállított kutak" - érveltek.



Tudósok, környezetvédők és a helyi közösség tagjai szerint a projekt veszélybe sodorhatja a vízellátást és veszélyezteti az Okavango hatalmas érintetlen deltavidékét, amely az UNESCO világörökség részét képezi.



"E folyamat minden eleme, az új utak, a fúróhelyek, a finomítók és a terminálok el fogják pusztítani az ökoszisztémát és a helyi közösségeket, amelyek halászatból és mezőgazdaságból élnek" - mondta Nnimmo Bassey, a Health of Mother Earth Foundation igazgatója, az Oilwatch Africa szervezet elnöke.



Rosemary Alles szerint a feltárások okozta földrengésekről köztudott, hogy megzavarják az elefántok nyugalmát, az építkezések, az utak és a közlekedés nemcsak elűzik az álaltokat a térségből, de megnyitják azt a vadorzók előtt.



Emlékeztetett arra, hogy a klímaváltozás okozta algavirágzás miatt több száz elefánt pusztult el a közelmúltban a térségben. "Most pedig néhány kilométerrel odébb meg akarják kezdeni a fúrásokat, hogy több kőolajat termeljenek ki" - tette hozzá.

A ReconAfrica azzal érvel, hogy a projekt munkahelyeket hoz a térségbe és hatalmas gazdasági előnyöket anélkül, hogy károkat okozna a környezetben. "Őszintén hiszünk abban, hogy a térség stabil energiaipara fejleszthető környezetvédelmileg és szociálisan felelős módon, amely elszámoltatható, és támogatja fejlődést" - hangsúlyozták, kiemelve, hogy intézkedéseket hoztak a hang- és földrengési problémák elkerülésére, napelemes közösségi kutakat hoztak lére, vízalapú, biológiailag lebomló és klórmentes folyadékokat használnak a fúrásokhoz és alacsony frekvenciájú berendezéseket a vadvilág védelme érdekében.



Múlt hónapban a Nemzetközi Energiaügynökség azt közölte, hogy idén be kell fejezni az új kőolaj- és földgázmezők feltárását, valamint a régiek fejlesztését, ha korlátozni akarják a globális felmelegedést és el akarják érni a nettó zéró kibocsátást 2050-re.