Világvége

Történelmi égszakadás Új-Zélandon, elöntött mindent a víz - videó

Az új-zélandi Canterbury északi részén lakók százait evakuálták a súlyos áradások közepette. A hétvégi esőzéshez foghatót 100 éve nem láttak. Az ország katasztrófavédelmi szerve szerint a csapadékmennyiség a májusi átlag 200-400 százaléka volt, ami a folyók emelkedését és áradását okozta. Vészhelyzetet is hirdettek 2021. május 30-án, mivel az áradások több ezer otthont fenyegetnek.



A heves esőzések május 29-én, szombaton kezdték eláztatni a régiót, ami a folyók gyors emelkedését okozva. Az áradó víz megrongálta az utakat és hidakat, valamint számos lakott térséget elárasztott.



Körülbelül 300 embert evakuáltak Waimakaririban és Timaruban, Ashburtonban pedig több ezer embernek ajánlották, hogy készüljenek fel arra az esetre, ha menekülniük kell.

Taking flight adds a whole new perspective on Canterbury's floods @1NewsNZ pic.twitter.com/R74cvRNowx — Ryan Boswell (@boswellryan) May 31, 2021

The Ashburton River rising from 8 cumecs to near 1400 cumecs in just over 24 hours ! pic.twitter.com/k5CVualbJP — Dean Robertson (@Deanoss) May 30, 2021

New Zealand declared a state of emergency in the province of Canterbury on Sunday as heavy rain flooded the region and put the homes of thousands at risk. A man was even airlifted out of dangerous floodwaters by a helicopter. pic.twitter.com/zjHtZxuuWB — CBS News (@CBSNews) May 31, 2021

