Tűzhányó

Messziről süt az izlandi vulkán lávafolyása - képek

Elképesztőnek nevezte a helyzetet Dr. Harangi Szabolcs a Tűzhányó blog Facebook-oldalán. Mint írta, az aktív izlandi lávafolyás még így is kb. 800 fokos, ami azt jelenti, hogy néhány méter távolságban is süt. Ráadásul gyorsan változhat a helyzet, kibuggyanhat egy lávanyelv és bezárhatja a kíváncsiskodókat. Így ahol nincs vulkáni veszély, ott az emberek alakíthatják ki.



Sajnos tény, nem lehet mindig mindent tiltani, természetes, hogy az ember saját szemével akar látni egy ilyen érdekességet, mi is szívesen mennénk.