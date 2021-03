Koronavírus-járvány

Szakértők: zárt térben egyedül is kell a maszkot hordani - videón mutatják, hogy miért

A spanyol köztévén mutatták be, hogyan terjednek a levegőben a beszéd közben kilélegzett aeroszolok, annak érdekében, hogy jobban megértsék az emberek a vírusok terjedését. A felvételeket hőkamerával rögzítették, olyannal, amilyet katonai vagy ipari környezetben is használnak például gázszivárgások rögzítésére.



Egy ismert spanyol virológus, Antonio Alcamí szerint bizonyíték van arra, hogy a COVID-betegséget okozó vírus nagyon kicsi, 100 mikronnál kisebb cseppekben fennmarad a levegőben. "A 100 mikronnál nagyobb cseppek a közelünkben gyorsan leesnek és a felületeket szennyezik. A 100 mikronnál kisebb cseppek aeroszolokban vannak, és hosszabb ideig megmaradhatnak a levegőben" – mondta a virológus.



A tévések liftben is készítettek felvételt, amelyen azt látjuk, hogy még három maszkot viselő ember is bocsát ki aeroszolokat beszéd közben, ezek a cseppek pedig akár percekig vagy órákig is a lift légterében maradhatnak - írta az EuroNews.



Sergio Marcos mikrobiológus azt mondja, zárt térben akkor is viselni kell a maszkot, ha valaki egyedül van, mert csak így lehet csökkenteni a fertőzés, illetve a megfertőződés kockázatát.



Szakemberek szerint további fontos tényező a szellőztetés, mert az aeroszolok úgy viselkednek, mint egy dohányzó személy füstje, illetve a maszk is csak akkor nyújt védelmet, ha megfelelően viselik.