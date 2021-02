Környezetszennyezés

Nem befolyásolta a víz minőségét a tárnicai gyógyszeres szennyezés

Nem változott a tarnicai víztározó vízének minősége azután, hogy ismeretlenek több mint egy köbméter lejárt szavatosságú gyógyszert dobtak ki a tópartra – közölte a Szamos Vízügyi Igazgatóság.



A Kolozs megyei vízügyi szakemberek részleges elemzése szerint a Tárnica tó vize a normál értékeket mutatja, így valószínűsíthetően nem történt szennyezés. A tó mindkét partjáról és a gyógyszerszennyezés helyszínéről is vízmintát vettek. A mostani eredményeket az elmúlt két évben vett minták elemzési eredményeivel is összehasonlították, és arra a következtetésre jutottak, hogy a Kolozsvárt is ellátó tarnicai víztározó vízének minősége nem tér el a szokott értékektől.



A tárnicai vízszennyezés kapcsán kedden riasztotta a hatóságokat a Kolozs megyei védett területekért felelős hegyimentő szolgálat illetékese, aki a vízben úszó gyógyszeres dobozokra lett figyelmes.



Viorel Plesa főfelügyelő, a Környezetvédelmi Őrség Kolozs megyei felügyelőségének vezetője szerint a tó partjáról és a vízből egy és két köbméter közötti gyógyszermennyiséget sikerült összegyűjteniük.