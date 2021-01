Koronavírus-járvány

Egyre több az oltás utáni haláleset

Még vizsgálják az eseteket, hogy van e közvetlen összefüggés a vakcina és az elhalálozások között. Izraelben egy 23 éves ember halt meg. 2021.01.12 06:07 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Izraelben egy 23 éves fiatalnál alakult ki a nagyon ritka életveszélyes tünetegyüttes a COVID-19 oltás után. A Hadassah kórházba szállított betegnél többrendszerű gyulladásos szindróma (multisystem inflammatory syndrome) lépett fel 24 órával a vakcinázást követően. Prof. Dror Mevorach, a Hadassah koronavírus osztályának igazgatója jelentette az esetet az ország egészségügy minisztériuma és a WHO felé is, miszerint az egészséges fiatalembernél a BNT162b2 mRNA COVID-19 vakcina beadását követően állt elő az életveszélyes állapot. Az oltási kampány kezdete óta eltelt három hét alatt két idős ember is meghalt néhány órával a szérum beadását követően, de az izraeli egészségügyi minisztérium szerint nincs összefüggés az esetek között, mindenesetre vizsgálatokat indítottak a pontos részletek kiderítése érdekében - írta az israelnationalnews.com.

Hasonló eset történt az Egyesült Királyságban is, ott egy nővér hunyt el a vakcinázást követően. A brit szakemberek azonban azt állítják, másfélmillió embert oltottak be, ebből ketten haltak meg, míg a COVID-19 betegség minden ezredik embert megöli.

Szintén vizsgálódnak egy floridai orvos halála miatt, a férfi két hete halt meg azt követően, hogy megkapta a Pfizer-vakcinát. Az 56 éves nőgyógyásznál egy rendkívül szokatlan állapot alakult ki nem sokkal azután, hogy az oltóanyag a szervezetébe került: a hirtelen jelentkező tünetek között volt a vérzékenység és az emiatt fellépő belső vérzés is. A gyártó közleményt adott ki, amiben jelezte, szerinte nincs közvetlen összefüggése a halálesetnek az oltással - írta a fox13news.com.



Dr. Gregory Michael halálát több szakértői csapat is vizsgálja, a boncolási eredményeit megküldték az amerikai járványügyi hivatalnak, a CDC-nek. Egyelőre várják az eredményeket.



Szakértők szerint nem lehet megállapítani, hogy a fellépő eseteket valóban az oltóanyag váltotta-e ki. A mellékhatásokat eredményezheti az adott egyén egészségügyi állapota, az általa szedett vényköteles gyógyszerek, vagy más egészségügyi tényezők is.

