Horvátországi földrengés

És csak nem nyugszik a föld: ismét volt egy Magyarországon is érezhető utórengés Horvátországban

A múlt hét eleji földrengések, majd a szerdai utórengés után újabb földrengés volt Horvátországban szombaton este, amelyet Magyarországon is érzékelni lehetett - közölte az ELKH CSFK GGI Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának munkatársa az MTI-vel.



Timkó Máté szeizmológus közleménye szerint helyi idő szerint este 10:29-kor mintegy 7 km-es mélységben 4,9-es magnitúdójú földrengés keletkezett Horvátországban, Petrinja község közelében.



A HINA horvát hírügynökség jelentése szerint a földrengés 4,5-es erősségű volt, középpontját Zágrábtól 59 kilométerre délkeletre teszik. Károkról, áldozatokról egyelőre nem tudósított a HINA.



A földrengést a lakosság Magyarországon is érezte - tette hozzá a szeizmológus.



A katasztrófavédelemhez nem érkezett károkról bejelentés.



Szerdán az 5,3-es magnitúdójú utórengés 17 óra 1 perckor keletkezett Horvátországban, Petrinja község közelében. Akkor a magyar obszervatóriumhoz Nagykanizsáról, Komlóról és Budapestről is érkeztek bejelentések a földmozgás érzékeléséről.



Múlt hétfőn és kedden két erősebb - 5,2-es, illetve 6,3-es erősségű - földrengés rázta meg Közép-Horvátországot; a katasztrófának hét halálos áldozata és 28 sérültje van. A horvát kormány hétfőn természeti katasztrófa sújtotta területté nyilvánította Sziszek-Monoszló (Sisak-Moslovacka) megyét, valamint Zágráb és Károlyváros (Karlovac) megye egyes részeit.

Az utóbbi 10 rengés

Event date Location Distance Magnitude 10th January 2021 at 03:19 AM Petrinja, Sisačko-Moslavačka, Croatia 6.23 miles 1.6 10th January 2021 at 02:23 AM Pustike, Croatia 29.63 miles 1.6 10th January 2021 at 01:38 AM Pustike, Croatia 22.14 miles 1.3 09th January 2021 at 11:14 PM Pustike, Croatia 24.25 miles 1.4 09th January 2021 at 09:29 PM Petrinja, Sisačko-Moslavačka, Croatia 0.00 miles 4.8 09th January 2021 at 09:29 PM Miocinovici, Sisačko-Moslavačka, Croatia 8.66 miles 4.5 09th January 2021 at 06:15 PM Pustike, Croatia 19.99 miles 1.8 09th January 2021 at 05:40 PM Lekenik, Sisačko-Moslavačka, Croatia 12.50 miles 1.2 09th January 2021 at 10:06 AM Lekenik, Sisačko-Moslavačka, Croatia 13.19 miles 1.4 09th January 2021 at 09:24 AM Miocinovici, Sisačko-Moslavačka, Croatia 10.48 miles 1.6