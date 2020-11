Tudomány

Az aeroszolok csökkentése veszélyes lehet a szén-dioxid-kibocsátás visszafogása nélkül

Az aeroszolszennyezés szerepet játszik az asztma, a hörghurut, valamint az akár rákot is okozó krónikus légúti irritáció kialakulásában. 2020.11.19 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Fokozódhat a Föld felmelegedése, ha az aeroszolszennyezést csökkentik, ám a szén-dioxid-kibocsátást nem - mutatta ki egy új amerikai kutatás.



Az aeroszolszennyezést olyan apró szálló szemcsék okozzák, amelyeket ásványi üzemanyagot égető járművek és gyárak bocsátanak a levegőbe. Az aeroszolszennyezés szerepet játszik az asztma, a hörghurut, valamint az akár rákot is okozó krónikus légúti irritáció kialakulásában.



"Az aeroszolok rontják a levegőminőséget és idő előtti halálozást okozhatnak, azonban ezeknek a részecskéknek klímát hűtő hatásuk van, tehát ha csökkentjük a mennyiségüket, attól melegedés várható" - mondta a ScienceDaily tudományos hírportálnak Robert Allen, a Kaliforniai Egyetem riverside-i intézményének (UCR) klimatológusa, a tanulmány társszerzője.



Több kutatás is vizsgálta az aeroszolok hatását a levegőminőségre és a szárazföldi hőmérsékletre, azonban kevesebbet kutatták azt, hogyan befolyásolja az óceánokat. A Science Advances tudományos folyóiratban megjelent tanulmányban ezzel foglalkoztak a UCR tudósai.



A kutatócsoport részletes számítógépes szimulációs modellt hozott létre, hogy megállapítsa, hogyan hatnak az aeroszolok az óceánokra. Két forgatókönyvet dolgoztak ki, az egyik szerint csak az aeroszolok mennyiségét csökkentik, a másik szerint az üvegházhatású gázokét, köztük a szén-dioxidét és a metánét is.



Az első változattal azt találták, hogy ha a légkörből kivonják az aeroszolokat, az megzavarja az atlanti meridionális áramlási rendszert (AMOC), amely a meleg vizet északabbra, a hideget délebbre irányítja, biztosítva, hogy a magasabb szélességi körön fekvő szárazföldi területek - köztük Európa - klímája viszonylag enyhe legyen.



Az ember által a légkörbe juttatott szén-dioxid durván fele ott is marad, a többit magukba szívják a növények, a föld és az óceánok, amelyek egyik felvételi módja az AMOC rendszerrel történik.



"Az embertől származó aeroszolok csökkenése a modell szerint az AMOC gyengüléséhet vezethet, ami jelentős szerepet játszik az óceáni hőfelvételben és hőtárolásban az észak-atlanti térségben - mondta Wei Liu, a UCR klímaváltozás-kutatója.



A kutatók azt a következtetést vonták le, hogy az aeroszolok és az üvegházhatású gázok együttes csökkentésére van szükség.



"Az aeroszolok keltette melegedés, valamint az ezzel összefüggő változás az óceáni áramlási rendszerben enyhíthető az üvegházhatású gázok szigorú csökkentésével" - mondta Allen.