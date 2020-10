Világvége

Végítéletszerű tűzvész emészti a Közel-Keletet - döbbenetes videók a felperzselt területekről

Háborúk, robbanás és most apokaliptikus tűzvész. Izraelben, Szíriában, Törökországban és Libanonban is tombol a pusztító hőség és nyomában a mindent felemésztő tűz. 2020.10.12 17:13 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Több embert meghalt, több ezreket kellett kitelepíteni és hatalmas területek váltak a lángok martalékává a Törökországban, Szíriában, Libanonban és Izraelben pusztító erdő- és bozóttüzek miatt.



A tűzoltók, ahol tudnak oltani, ott fáradhatatlanul küzdenek a lángokkal, de ilyen horderejű pusztítást még ők sem láttak - nyilatkozta egyikük a SANA hírügynökségnek.



Libanonban a tűzoltók 80 százalékát mozgósították, ott a hegyvidékeken vannak nehéz helyzetben. Katonai helikopterek segítségével próbálják a nehezen elérhető területeket oltani. De a szél és a rendkívüli forróság neagyon nehezíti a tevékenységüket, ám annál jobban kedvez a tűzvész terjedésének.

Intense wildfires in Syria, Latakia, are out of control, and the very hot air mass makes extinguishing them impossible. The smoke cloud has also reached Cyprus! Thanks to Mustafa Shikh Ibraheem for the report - posted with permission. pic.twitter.com/HjNHkCxjZ5 — severe-weather.EU (@severeweatherEU) October 9, 2020

More imagery of destructive wildfires in Syria yesterday, Oct 9th. Fatalities and severe damage have been reported. Smoke cloud reached Cyprus as well. Thanks to Hade AL-hasan for the report - posted with permission. pic.twitter.com/6lnG0Aduj0 — severe-weather.EU (@severeweatherEU) October 10, 2020

Firefighters in #Israel are battling a large #fire thats burning in a residential area. pic.twitter.com/sWzyRmjwqi — חסידישע מידיא (@realhasidic1) October 9, 2020

Israel on fire pic.twitter.com/VwcUVJlW5h — Eddy de Santi (@eddydesanti) October 10, 2020

Some parts of Turkey and Israel are in fire currently 🔥



Coincidence? I don't think so :) pic.twitter.com/G7us3nXX6X — Lika 🇦🇲 (@imnotlika) October 10, 2020

Southern Turkey 🇹🇷 and parts of Syria 🇸🇾 are on fire right now.



This is footage from the forests of Turkish Hatay province today.



The recent exceptional heatwave and dry conditions have played a crucial role in exacerbating the situation.pic.twitter.com/C5r9EHvCh4 — Scott From Scotland (@ScottDuncanWX) October 9, 2020

The terrorists of PKK burn forests down in Turkey. They had been sent to Armenia by France in order to fight against Azerbaijan. These rascals name themselves as "sons of fire" and this is a good example for revolutionary violence pic.twitter.com/swuzYFbevP — Erem Şentürk (@EremSenturk) October 10, 2020

Hatay, a whole city in Turkey is burning down and the media doesnt talk about it please share this so people get more information onnthe matter out there #hatayyaniyor #forestfire #fire #help pic.twitter.com/al6SKb7u7l — e | nic lovebot (studying because of ch and car) (@txmatopaste) October 10, 2020