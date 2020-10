Világvége

Erdő- és bozóttüzek tombolnak Észak-Izraelben, Galileában, Názáret közelében - jelentette pénteken a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet.



Ötezer embert, a város lakóinak tíz százalékát evakuálták otthonaikból a Názárettől északra lévő Nof Hagalilban, régebbi nevén Názáret Illitben, vagyis Felső-Názáretben.



A tűz károkat okozott legalább hét lakásban, s a város illetékesei több millió sékelre, vagyis több száz millió forintra becsülik a veszteségeket. Néhány, a tűzvész közelében élő ember enyhe füstmérgezést kapott, őket kórházba szállították a mentők.



Az evakuáltakat a helyi Pláza nevű szállodában helyezte el a városháza éjszakára, és segítségükre megnyitottak több közösségi központot is. Egyelőre az idős lakosok napközi otthonában találtak menedékre azok a kitelepítettek, akik éppen karanténban voltak otthonaikban a koronavírus járvány miatt, mert fertőzöttek voltak, vagy mert érintkeztek azonosított vírushordozókkal. A menedékhelyre kényszerültek vacsorájáról a hadsereg polgári védelmi egysége gondoskodott.



A pénteken kitört tüzek nagy részét estére sikerült eloltani, de egy, Nof Hagalilnál lévő tűzfészeknél egyelőre nem tudtak megbirkózni a lángokkal az erős szél miatt, noha a tűzoltóság repülőgépeket is bevetett. A szakemberek úgy gondolják, hogy a lecsendesedő légmozgás miatt hamarosan ezen a területen is úrrá lesznek a tűzön.



Nem csak Názáretnél Közép-Galileában, hanem a tengerhez közeli részeken, a Karmel-hegységben is kitörtek helyi tüzek pénteken. A 12-es kereskedelmi tv esti híradása szerint mintegy 250 helyen csaptak fel a lángok az országban uralkodó rendkívüli hőség nyomán, de a legtöbb tüzet gyorsan és sikeresen eloltotta a tűzoltóság.



Izraelben az utóbbi napokban rendkívüli hőség tombol, és teljesen kiszáradt a növényzet, mivel legutóbb közel fél év esett csapadék.



Benjámin Netanjahu miniszterelnök pénteken sürgős konzultációkat tartott a sokfelé tomboló futótüzek miatt, és közölte, hogy a helyzet romlása esetén nemzetközi segítséget kér.

