Földmozgás

Földrengés-sorozat rázta órákon át Kalifornia déli részét

2020. szeptember 30-án helyi idő szerint 17 órától éjfélig 40, hármas magnitúdójúnál nagyobb földrengés pattant ki a mexikói határhoz közeli Westmorland közelében. Közülük a legnagyobbnak a magnitúdója 4,9 volt a Richter skálán. Ez az ún. rengésraj jelenleg is folytatódik, bár csökkenő intenzitással. Például október 1-én reggel 7 óráig már csak 4 hármas erősségű rengést észleltek.

Földrengés-raj Westmorland környékén

Ezek a földrengések a Szent András és az Imperial-törésvonal közötti Brawley szeizmikus zónában keletkeztek, ahol ilyen rajokat már korábban is, pl. 1981-ben, 2012-ben és 2016-ban is észleltek. Ezek átlagosan egy hétig tartottak és a legnagyobb rengések erőssége 5,8 és 5,4, illetve 3,9 volt. A területen a legnagyobb földrengés a 6,5-ös magnitúdójú, 1979-es Imperial Valley földrengés volt, ami súlyos károkat okozott Imperial megyében.

Törésvonalak a földrengésraj környezetében

A jelenlegi raj esetében a USGS a következő forgatókönyvek bekövetkezését valószínűsíti, illetve tartja elképzelhetőnek:

1. Legnagyobb valószínűséggel (90%) a rengések folytatódnak a következő 7 napban, de számuk fokozatosan lecsökken. Néhány közepes (M: 4,5–5,4) erősségű rengés előfordulhat, ami lokálisan kisebb károkat is okozhat.

2. 10% a valószínűsége annak, hogy egy nagyobb, 5,5–6,9 magnitúdójú rengés a következő 7 napban bekövetkezik, a mi a rengés epicentruma környezetében károkat okozhat.

3. Legkevésbé valószínű eset (1 a 300-hoz), hogy egy sokkal nagyobb, 7-es vagy annál erősebb rengés pattan ki a következő 7 napban. Ha egy ilyen rengés előfordulna, akkor azt számos utórengés kísérné, és annak már súlyos következményei lennének.

(Megj.: Az átlagos földrengés rajokhoz képest ez így is egy tízszeresére megnövekedett valószínűség.)

A USGS az információkat folyamatosan frissíti, és felhívja a lakosság figyelmét egy esetlegesen bekövetkező nagyobb rengés esetén a teendőkre.



Mi is figyeljük a fejleményeket - írta a CSFK GGI Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium Facebook-oldalán.