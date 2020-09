Katasztrófa

Lángokban áll a világ egyik leghíresebb szőlővidéke - videó

Több mint 34 ezer embert kellett kiköltöztetni az otthonából, és a tűzoltóság további 14 ezer embert értesített, hogy álljon készenlétben a költözésre a Kalifornia északnyugati vidékén fekvő Napa-völgyben.



A Kalifornia északnyugati vidékén fekvő Napa-völgyben új erőre kaptak, és nagyon gyorsan terjednek a bozóttüzek. Mintegy 4500 hektárnyi területen keddre virradóra. Egyes híres szőlészetek teljesen a lángok martalékává lettek.



Az amerikai médiában közvetített riportok tanúsága szerint többen azon gondolkodnak, hogy végleg elköltöznek a vidékről. A Napa-völgy és a szomszédos Sonoma megye ugyanis - amely szintén híres szőlő- és borvidék - már 2017-ben is tűzvész áldozata lett.



Az oltási munkálatokban a tűzoltóknak több mint ezer katona is segít, helikopterekről próbálják megfékezni a tüzet. A kaliforniai tűzoltóság közleménye szerint a tagállamban augusztus 15-e óta mintegy másfélmillió hektáros területen egyszerre 8100 helyen égnek a bozóttüzek, a tűzvész eddig 26 ember életét követelte, és épületek ezrei égtek le.



Az amerikai országos meteorológiai szolgálat előrejelzései szerint továbbra is hőség és szárazság várható szerte Kaliforniában, egyes vidékeken pedig óránkénti 85-95 kilométeres széllökésekkel kell számolni, ami a tűzvész további terjedését vetíti előre.