Állatvédelem

Elefánt tört be egy házba Thaiföldön - szomorú, hogy miért

Az infarktus kerülgetett egy családot Thaiföldön, amikor a héten egyik este szó szerint betört a házuk teraszára egy közel két és fél méter magas ormányos. 2020.09.27 10:24 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A család késő este lett figyelmes arra, hogy szokatlan zajok szűrödnek be a házuk teraszról. A nő, Arisa Amia ezért férjével együtt kirohant a ház elé, hogy megnézze mi történik. Ekkor vették észre a közel két és fél méter magas elefántot, aki éppen a vizes palackot próbálta ellopni a teraszon álló asztalról. A házaspár először megpróbálta elijeszteni az állatot, aki habár elindult, néhány pillanattal később visszafordult, és egy ruhadarabot is megpróbált megenni - írta a Blikk.



"Egy hím elefánt volt, aki megpróbált vizet és ételt szerezni magának" – mesélte a nő, aki férjével együtt végül elég kitartóan ordibált az állatra addig, amíg az végül úgy döntött, hogy tovább áll.



"A környékünkön nagyon sok elefánt él, de közelről még soha nem láttunk ekkorát. Nagyon félelmetes volt" – magyarázta Arisa. A család szerint a turistákkal ellentétben a thaiföldiek nem találják "aranyosnak" az elefántokat. Az állatok ugyanis rendszeresen betörnek az otthonaikba és akár veszélyesek is lehetnek.



Szerintünk meg nem kellene elvenni az életterüket, tönkretenni a környezetüket, láncra verni őket a turisták kedvéért jó sok pénzért, majd a COVID-járvány alatt kidobni őket a vadonba, hogy éhenpusztuljanak.



Becslések szerint a thaiföldi vadonban és a nemzeti parkokban kb. kétezer elefánt él, de nagyjából ekkorára becsülik a fogságban élő állatok számát is. Az országban egyébként védett állatnak számít az elefánt, megöléséért akár három év börtön vagy kb. 10 ezer forintos (1000 táj baht) büntetés is járhat.