Nyolc halálozásból egy a légszennyezéshez köthető

A levegő- és zajszennyezés, a rossz minőségű víz és a vegyi anyagokkal való érintkezés az összes halálozás 13 százalékában játszott szerepet. 2020.09.25 21:30 MTI

Nyolc halálozásból egy a légszennyezéshez köthető az Európai Unió (EU) környezetvédelmi hivatalának (EFA) friss jelentése szerint



A levegő- és zajszennyezés, a rossz minőségű víz és a vegyi anyagokkal való érintkezés az összes halálozás 13 százalékában játszott szerepet - idézte a koppenhágai székhelyű hivatal tanulmányát a BBC hírportálja.



A kedden közzétett jelentést úgy jellemzik, mint "az egészség és a környezet nagy léptékű értékelése" Európában.



A kutatók találták, hogy az Európai Unióban 630 ezer idő előtti halálozás volt környezeti tényezők számlájára írható 2012-ben, az utolsó évben, melyről adatokkal rendelkeznek.



A légszennyezés évente 400 ezer halálozásban, a hangszennyezés játszott szerepet 12 ezer ember idő előtti halálában játszott szerepet. A további halálozások az extrém időjárási jelenségekhez, többek között a hőhullámokhoz köthetők.



"Az emberek többféle kockázatnak vannak kitéve, ezek összeadódhatnak, és egyes esetekben több is károsítja egyszerre az egészséget" - olvasható a jelentésben.



Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) szerint a légszennyezés évente a világon több millió ember halálát okozza, a stroke-os, tüdőrákos és szív- és érrendszeri eredetű halálok egyharmadának áll a hátterében.



Egy másik WHO-jelentés, mely a zajszennyezésről készült, megjegyezte, hogy a környezeti zajártalom a vérnyomás és a stresszhormonok szintjének emelésével hozzájárul a szívbetegségekhez.



Az EFA jelentése azt is feltérképezte, mely közösségeket érint a probléma.



A szegényebeket aránytalanul jobban sújtja a légszennyezés és az extrém időjárási jelenségek, köztük a hő- és hideghullámok. Ez összefügg azzal, ahol élnek, dolgoznak és tanulnak, melyek gyakran hátrányos helyzetű városrészek, forgalmas közutak közelében - írták.



Jó hírt is tartalmaz a jelentés: a légszennyezéshez köthető halálozások az 1990-es egymillióhoz képest csökkentek, a vízminőség pedig Európa nagy részén jó.



Az EFA szerint elsőbbséget kellene élvezniük a "zöld és kék területeknek", mert ezek hűtik a városokat a hőhullámok idején, enyhítik az áradásokat, csökkentik a zajszennyezést és támogatják sokféle faj fennmaradását.