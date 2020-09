Katasztrófa

Legalább 26-an meghaltak az Egyesült Államokban tomboló erdőtüzekben

Legalább huszonhatan meghaltak az Egyesült Államok nyugati partján tomboló erdőtüzekben - számolt be az USA Today című amerikai napilap és a CNN amerikai hírcsatorna helyi idő szerint péntek este.



Kaliforniában 20, Oregonban 5 és Washington államban egy ember életét követelték a lángok. A hatóságok attól tartanak, hogy az áldozatok száma emelkedhet. Az Egyesült Államok nyugati részén számos államban, köztük Utah-ban, Wyomingban, Arizonában, Coloradóban és Idahóban is erdőtüzek tombolnak - közölték az illetékes hatóságok. Csaknem 28 ezer tűzoltó van bevetésben a térségben, munkájukat Kaliforniában kétszáz katona is segíti.



A tüzek miatt a levegő minősége sok helyen elérte az egészségkárosító szintet - tájékoztatott a CNN orvosokra hivatkozva. Kate Brown oregoni kormányzó pénteken elmondta, hogy az államban eddig 40 ezren kényszerültek elhagyni otthonukat. Ötszázezer embert utasítottak arra, hogy készüljön fel az evakuálásra. Az államban több mint négyezer négyzetkilométer áll lángokban. Doug Grafe helyi tűzoltóparancsnok elmondta, hogy 16 nagyobb tűzzel küzdenek. A hőség és a szél is alábbhagyott, ami segíti munkájukat.



Kaliforniában pénteken 14 800 tűzoltó küzdött 28 nagyobb tűzzel. A San Franciscótól 300 kilométerre található Butte megyében 19 embert tartottak nyilván eltűntként péntek este. A halálos áldozatok száma emelkedhet, mert sokfelé még túl forró a talaj felszíne ahhoz, hogy alaposan át lehessen vizsgálni a területet - mondta el egy helyi tisztségviselő.



Szakértők szerint az éghajlatváltozás miatt egyre gyakoribb az aszály, a hőség és a szélsőséges időjárás, és ez az erdőtüzek számának növekedéséhez vezet. Az Egyesült Államok nyugati részén jelenleg 100 nagyobb tűz tombol több mint 18 ezer négyzetkilométeren. Kaliforniában idén több mint 12 700 négyzetkilométernyi területet perzseltek fel a lángok az illetékes hatóságok adatai szerint. A jelenlegi erdőtüzek közül hat bekerült az állam történetének 20 legnagyobb tüze közé. Kaliforniában 1930 óta jegyzik fel az erdőtüzeket.