Világvége

Lángokban áll a világ legnagyobb trópusi mocsárvilága

Tavaly óta megháromszorozódott a világ legnagyobb mocsaras területén, a dél-amerikai Pantanalban pusztító erdőtüzek száma - írta a BBC News pénteken.



Az év első felében, januártól július 23-ig több mint háromezer erdőtüzet regisztrált a brazil Nemzeti Űrkutatási Intézet (Inpe), ami az előző évhez képest 201 százalékos növekedést jelent.



A 140-160 ezer négyzetkilométernyi vizenyős területen fajok ezrei élnek a jaguártól a hangyászokon át a költözőmadarakig.



A szomszédos Amazonas-vidékén az idei június volt a legrosszabb az erdőtüzek szempontjából az elmúlt 13 évre visszatekintve.



A Pantanal mocsárvilága Brazília, Paraguay és Bolívia területét érinti, ez a világ egyik leggazdagabb élővilágú térsége. Idén már 3682 tüzet észleltek, ami az eddigi legnagyobb szám 1998 óta, amikor a tűzesetek regisztrációja kezdődött. 2018 azonos időszakában a térségben 277 tüzet észleltek.



A Pantanal Observatory környezetvédelmi hálózat tagjai szerint a tüzek komoly károkat okoznak: a gazdasági károkon kívül a biodiverzitást is veszélyeztetik és a lakosság egészségét is károsítják. A szervezet szerint két nap alatt 7000 hektár égett le.



A száraz évszakokban gyakran keletkeznek erdőtüzek Brazíliában, de jelentős erdőterületeket égetnek fel az illegális erdőirtások során is.



A Pantanal bolíviai területén a lángok megfékezését a pandémia is hátráltatja, mivel sokkal kevesebben tudják felvenni a harcot a lángokkal - mondták el helyi természetvédők.



A Pantanal Observatory a rádióban és videófelvételek közzétételével tájékoztatja a helyi lakosságot a tűzzel kapcsolatos kockázatokról.



Július elején Jair Bolsonaro brazil elnök megtiltotta az erdőégetést az Amazonas térségében, a Pantanaltól északra a következő négy hónapban.



A Pantanal brazíliai területén a tűz tavaly 50 ezer hektáron pusztított.