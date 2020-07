Veszélyben a légkörünk

Először fedeztek fel aktív metánszivárgást az Antarktiszon

A fehér foltok jelzik a metánevő mikrobák jelenlétét. Andrew Thurber/Oregon State University

Először fedeztek fel aktív metánszivárgást az Antarktiszon. A tudósok szerint az üvegházhatású gáz szinte bizonyosan a légkörbe szökik a tengerfenékről.



Az Antarktisz körüli tengerágyban a tudósok szerint nagy mennyiségű metán tárolódik. A klímaváltozás nyomán felmelegedő óceánokból azonban a gáz elkezdett szivárogni, ami a szakemberek szerint aggasztó.



Az Antarktiszon az aktív gázszivárgást először 2011-ben vették észre véletlenül búvárok, de a tudósok csak 2016-ban jutottak el a helyszínre, hogy tanulmányozzák, majd elvégezzék a laboratóriumi elemzéseket.



Mint a kutatók elmondták, a legfontosabb felfedezésük az volt, hogy a metánevő mikrobák, amelyek hamar megtelepednek a szivárgás helyszínén, ezúttal sokat késtek, több mint öt évbe telt, amíg megjelentek, és azt követően is észlelhető volt, hogy a metán gyorsan szökik a tengerfenékről.



A kutatókat nagyon aggasztja a metán felszabadulása a fagyott vízalatti tengerfenékből vagy a permafrosztból. Ez a jelenség akkor következik be, amikor a globális felmelegedés egy jellemző hatása megállíthatatlanná válik. A tudósokat is meghökkentette, hogy az északi-sarki permafroszt 70 évvel korábban kezdett el kiolvadni, mint jósolták - írta a The Guardian.



A kutatás vezetője, Andrew Thurber, az Oregoni Állami Egyetem tudósa elmondta, hogy rendkívül aggasztónak tartja a metánszivárgást. Azt viszont jó fejleményként könyvelte el, hogy a szivárgás felfedezése miatt egy "természetes laboratóriumban" nyílik lehetőség a jelenség tanulmányozására.



A szivárgás okát egyelőre nem tudják megmagyarázni. Bár egy aktív vulkán oldalában helyezkedik el, mégse valószínű, ahogy a vulkánból törne fel - mondta Thurber.



Jemma Wadham, a Bristoli Egyetem tudósának magyarázata szerint a jégmező alatt jelentős metántartalékok rejtőzhetnek. Mint a szakember, aki a kutatásban nem vett részt elmondta, az a nagy kérdés, hogy mennyire maradnak le a metánevő mikrobák a gyorsan szivárgó metán lekötésében.



A Proceedings of the Royal Society B folyóiratban publikált tanulmány szerint a metánszivárgást a McMurdo-szorosban egy vulkáni kúpon fedezték fel. A 70 méter hosszú, fehér mikrobiális szőnyeg jelezte foltot mellett egy másik szivárgást is felfedeztek a 2016-os expedíció kutatói.