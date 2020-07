Szívszorító videó az áradás elől menekülő orrszarvúról

Több száz vadon élő állat, köztük legalább nyolc ritka orrszarvú pusztult el egy északkelet-indiai áradásban az Asszám állambeli Kaziranga Nemzeti Partban.



Az idei monszunban a park 85 százaléka víz alá került. Az esőzések okozta áradás miatt több mint 200 ember vesztette életét, és több millió embernek kellett elhagynia lakóhelyét Asszámban, Nepálban és Bangladesben. A Kaziranga park illetékesei szerint a monszun áradásai következtében nyolc orrszarvú lelte halálát.



A közösségi oldalakon vírusként terjed az a videó, amelyen szintén egy orrszarvú látható. Ő szerencsére nem pusztult el, csupán végkimerülésig menekült az áradás elől, és egyszerűen elaludt az egyik főúton.



A nemzeti park őrei vigyázták álmát, és irányították a forgalmat. Az autók lassan haladtak el mellette, ne zavarják. Amint az állat visszanyeri erejét, visszaszállítják élőhelyére, remélhetőleg addig az ár is levonul.



Az indiai monszun júniustól szeptemberig tart, és heves esőzésekkel jár.

A rhino have strayed out near bandar dhubi area at Bagori Range yesterday and taking rest near NH37. The DRIVE OUT Operation is being carried out to guide the rhino to park. Our staffs along with @nagaonpolice are guarding the area. Drive Slow.@ParimalSuklaba1 @RandeepHooda pic.twitter.com/3avQXbqtHF