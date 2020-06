Klímaváltozás

Drámaian olvadnak az Alpok gleccserei

Drámaian zsugorodnak az Alpok gleccserei a globális felmelegedés miatt - állapította meg egy új német kutatás.



Az alpesi gleccserek az ezredfordulótól 2014-ig jégmennyiségük 17 százalékát veszítették el, több mint 22 köbkilométert, különösen súlyos a helyzet Svájcban - írták az Erlangen-Nürnbergi Egyetem tudósai a Nature Communications csütörtökön megjelent számában.



Ez az első tanulmány, amely a lánchegység egészét vizsgálja, nem csak egyes gleccsereket vagy régiókat. A munkában radarműholdak adatait használták, hogy a hegyfelszín háromdimenziós modelljét megalkossák, majd ezt összevetették a műholdfelvételekkel. Így mérték meg a gleccserek kiterjedését és magasságát.



A legnagyobb mértékű jégolvadást a svájci Alpokban állapították meg.



"Itt a legkiterjedtebbek a jégfolyamok, ugyanakkor itt a legmagasabb az olvadási arány. Wallis kantonban a Nagy Aletsch, az Alpok legnagyobb gleccsere évente öt métert olvad a lejjebb fekvő részeken"- magyarázta Christian Sommer, az egyetem Földrajzi Intézetének kutatója.



A Középső-Alpok legmagasabb részein azonban még nincs jégolvadás - tette hozzá.



Egész más a helyzet a peremhegységekben, ahol már a magasabban fekvő helyeken is megfigyelték a tudósok az olvadást. "Ez arra utal, hogy a peremhegyvidékek lesznek az első régiók, amelyek a jövőben jégmentessé válnak" - mondta Sommer.



Az adatok lehetővé tették a majdnem négyezer alpesi gleccser többsége változásainak kiértékelését, valamint előrejelzést tudtak készíteni a nyári hónapok olvadékvizéről is, amely sok ország vízellátásában és energiagazdálkodásában játszik szerepet.



"Ennek az Alpok térségén kívül hatása lesz a hegységben eredő nagy európai folyamrendszerek vízháztartására is"- mondta Sommer.