Vérvörössé váltak az orosz folyók - kihirdették a veszélyhelyzetet

Az oroszországi Norilsk szibériai város és környéke meglepő jelenséggel szembesült, miután egy erőmű olajtartálya kilyukadt és több mint húszezer tonna olaj árasztotta el a folyókat, amelyek így vérvörössé váltak.



Putyin kihirdette a térségre a veszélyhelyzetet. Bírálta a helyi hatóságokat, hogy nem azonnal tettek lépéseket, hanem csak két nap múlva jelentették az ipari katasztrófát, miután a közösségi oldalakon már mindenki erről beszélt.



Az üzem a Norilsk Nickel leányvállalata, amely a világ vezető nikkel- és palládiumgyártója.



Két folyó, az Ambarnaya és a Daldykan érintett, úgy néznek ki, mintha gigantikus mészárlás történt volna, és a medrekben víz helyett vér csörgedez. A valóságban azonban sokkal pusztítóbb környezetkárosítás történt.



A WWF önkéntesei és szakemberei siettek a térségbe, és kezdték meg a mentesítést, először is megakadályozták a szivárgást, de mivel a gázolaj legmérgezőbb alkotóelemei könnyen oldódnak a vízben, a fizikai akadályok nem elegendőek a természetkárosítás felszámolásához és a mentesítéshez.



A WWF szerint az ilyen és hasonló balesetek sajnos rendszeresek arrafelé. Rengeteg állat pusztul el ilyenkor, kínok között.



Eddig száz tonna üzemanyagot távolítottak el a területről, további 100 szakembert várnak a mentesítéshez.



A tartály szivárgásának okát vizsgálják, a Norilsk Nickel szerint egyszerűen tönkrement a térségben szokatlan meleg tél miatt.

