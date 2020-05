Környezetszennyezés

Fidesz: a kormány tegyen további lépéseket az egyszer használatos műanyagok betiltásáért!

A Fidesz-frakció arra kéri a kormányt, tegye meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy Magyarországon "a lehető leghamarabb megszabadulhassunk" az egyszer használatos műanyagoktól, könnyen újrahasználható és újrahasznosítható termékekkel váltva fel őket - közölte a nagyobbik kormánypárt frakcióvezető-helyettese az MTI-hez is eljuttatott pénteki videonyilatkozatában.



Böröcz László hangsúlyozta: a környezet védelme és megóvása mindannyiunk közös érdeke és felelőssége. A klímaváltozás pedig tény, amelyhez alkalmazkodni kell - tette hozzá.



"Ebben a küzdelemben fontosnak tartjuk, hogy megszabaduljunk a környezetünket súlyosan terhelő, egyszer használatos műanyagoktól" - mondta a fideszes képviselő.



Kiemelte ugyanakkor, hogy a jelenlegi járványhelyzetben hasonlóan fontos cél a munkahelyek megtartása is.



Ezért olyan megoldást kell találni, amely segíti az érintett cégek technológiai átállását és az ott dolgozók munkahelyének megőrzését is - közölte Böröcz László.