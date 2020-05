Koronavírus-járvány

Infektológus főorvos: stabil a járványgörbe

A magyarországi járványgörbe stabil, és reménykeltő gyógyszer-, illetve vakcinakísérletek folynak világszerte a vírus ellen - jelentette ki a Szent László Kórház infektológus főorvosa a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szombati online sajtótájékoztatóján.



Szlávik János kifejezte reményét, hogy a járvány hamarosan véget ér. Nem tudjuk mikor és hogyan, és az is lehet, hogy a vírus velünk marad egész évben kisebb gócokban - jegyezte meg.



Hozzátette: ebben a helyzetben fenn kell tartani bizonyos járványügyi intézkedéseket és szükség van arra is, hogy az izolált eseteket a többiektől azonnal elkülönítsék, kezeljék, mert csak így tudják megakadályozni a járvány tovaterjedését.



"Reménykedjünk, hogy igazoltan hatékony vírusellenes gyógyszerünk lesz" - mondta. Kiemelte: már alkalmaznak maláriaellenes, C típusú májgyulladás, valamint HIV elleni szereket, emellett a legkülönbözőbb gyógyszerkombinációkkal, antibiotikumokkal is próbálkoznak a betegek gyógyítása érdekében.



Szólt arról, hogy Magyarországon is elérhető az a Japánban kifejlesztett vírusellenes gyógyszer, amely a betegség korai szakában valóban hatékonyan alkalmazható az enyhe és közepesen súlyos betegeknél, s rendelkezésre áll egy Amerikában kifejlesztett, intravénás módon alkalmazható gyógyszer a vírus miatt súlyos és életveszélyes állapotba kerülők gyógyítására.



Jól haladunk az immunterápiával és a vérplazma terápiával is, mindkettővel több ember életét sikerült megmenteni - közölte.



Szlávik János kitért rá, reménykedhetünk, hogy lesz hatékony védőoltás is, amely egyesek szerint ősszél, mások szerint télen, de legkésőbb jövő tavasszal az emberiség rendelkezésére áll nagy mennyiségben. A vakcinával eleinte a veszélyeztetett csoportokat és az egészségügyi dolgozókat oltják be.



A kísérletek már a második fázisban vannak, azaz egészséges önkénteseken próbálják ki, vizsgálva a hatékonyságot, a rövid és hosszú távú mellékhatásokat - mondta el. Rámutatott, a baj az, hogy a későbbi kísérleteket csak járvány idején lehet lefolytatni.



A főorvos beszámolt arról, hogy az Egyesült Államokban több ezren ajánlották fel, hogy beadatják maguknak a kísérleti oltóanyagot, majd kiteszik magukat a koronavírus-fertőzés veszélyének. "Ez etikailag kissé vitatható módszer, de elképzelhető, nem lesz más lehetőségünk, mint az, hogy emberek veszélyeztessék életüket az emberiség megmentéséért" - fogalmazott.



Szlávik János a humán immundeficiencia vírussal fertőzött emberekről szólva elmondta: korábban úgy gondolták, ez a betegcsoport az immunhiány miatt ki van téve a fertőzésnek, de úgy tűnik, közülük azok, akik rendszeresen szedik a gyógyszereket és jó az immunrendszerük, nemhogy nincsenek kitéve a fertőzés súlyos veszélyének sőt, mintha védettek lennének ellene.

Hozzáfűzte, hogy Magyarországon eddig egy koronavírus-fertőzést észleltek HIV-fertőzött embernél, ő idős volt és sokféle krónikus betegségben szenvedett.



A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy az aktív fertőzöttek száma 1654, 1371-en már meggyógyultak. A vírus áldozatainak száma 6-tal nőtt, így összesen 448-an haltak meg a fertőzés nyomán. Kórházban 570 embert ápolnak, akik közül 45-en szorulnak gépi lélegeztetésre.