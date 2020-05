Koronavírus-járvány

Új fertőzések, a járvány újabb hullámától tartanak Kínában

A járványügyi kockázatok szempontjából legmagasabb kockázati besorolást kapta egy három fokozatú skálán északkelet-Kínában Sulan városa – közölték a helyi hatóságok. Ez a koronavírus-járvány újabb hullámát jelezheti Kína északkeleti részén.



Egy nappal előbb még alacsonyról közepesre, most azonban már közepesről magasra emelték a kockázati szintet a helyi tisztviselők. Az előzmény, hogy május 7-én egy nő szervezetében kimutatták a vírust, majd két napon belül 11 újabb esetet regisztráltak Sulanban. A fertőzöttek mindegyike családtag vagy olyan személy, aki kapcsolatba került a nővel.



A csilini tartományi kormányzat bejelentette, hogy fokozták a járványügyi óvintézkedéseket, kijárási tilalmat rendeltek el a lakónegyedekben, leállították a nem létfontosságú tömegközlekedési eszközöket és újra bezáratták az iskolákat is.



A járvány eredeti kiindulópontjának számító közép-kínai Vuhan városában is újabb fertőzöttet azonosítottak, pedig ott több mint egy hónapja nem volt erre példa. Kína csütörtökön nyilvánította hivatalosan alacsony kockázati besorolásúnak az ország egész területét.