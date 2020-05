Koronavírus-járvány

Már több mint 3,5 millió a fertőzöttek száma a világon, a gyógyultaké 1,125 millió

A legtöbb halálos áldozata a SARS-CoV-2-vírus okozta Covid-19 megbetegedésnek az Egyesült Államokban van. 2020.05.04 08:03 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Világszerte 3 507 265-an fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 247 491, a ngyógyultaké pedig 1 125 308 volt a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint közép-európai idő szerint hétfő reggel 8 órakor.



Vasárnap reggel még 3 428 411 volt a fertőzöttek száma, a haláleseteké 243 829, a gyógyultaké pedig 1 093 137.



A fertőzés 187 országban van jelen.



A diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, valamint a számontartás kritériumai is különböznek.



A legtöbb halálos áldozata a SARS-CoV-2-vírus okozta Covid-19 megbetegedésnek az Egyesült Államokban van, ahol 1 158 041 volt az igazolt fertőzöttek, 67 682 a halálos áldozatok és 180 152 a gyógyultak száma.



Spanyolországban 217 466 fertőzöttről, 25 264 halálos áldozatról és 118 902 gyógyultról tudni.



Olaszországban 210 717 a koronavírus fertőzöttjeinek, 28 884 a halálos áldozatainak száma, és 81 654-en gyógyultak fel a Covid-19-ből.



Az Egyesült Királyságban 187 842 a fertőzöttek száma, 28 520-an haltak bele a betegségbe, és 901-en gyógyultak ki belőle.



Franciaországban 168 925 fertőzöttről, 24 900 halálos áldozatról és 50 885 gyógyultról tudni.



Németországban 165 664 a fertőzöttek, 6866 a halálos áldozatok és 130 600 a gyógyultak száma.



Oroszországban 134 687 volt a fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 1280, a gyógyultaké pedig 16 639.



Törökországban 126 045 fertőzést jegyeztek fel, 3397 a halálos áldozatok száma és 63 151 a gyógyultaké.



Brazíliában 101 826 a megfertőződöttek száma, 7051 a halálos áldozatoké és 42 991 a gyógyultaké.



Iránban 97 424 fertőzöttről, 6203 halálesetről és 78 422 gyógyultról tudni.



Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) 83 964 esetet tartottak nyilván hétfőn reggel. A vírus okozta betegségnek nem volt új halálos áldozata, a halottak száma továbbra is 4637, a gyógyultaké pedig 78 684.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely a közép-kínai Vuhanból terjedt el.