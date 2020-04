Koronavírus-járvány

Az ukrán miniszterelnök szerint még két évig kötelező lesz a szájmaszk

Az ukránoknak meg kell tanulniuk a hétköznapjaikat huzamosabb ideig korlátozások között élni a koronavírus-járvány miatt, így például akár még két évig is érvényben maradhat az arcmaszk kötelező viselése - jelentette ki Denisz Smihal ukrán kormányfő az RBK-Ukrajina hírportálnak adott, szerdán megjelent interjújában.



Közben az egészségügyi minisztérium közlése szerint szerdára egy nap alatt 467 új esettel 6592-re emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma, a betegségben elhunytaké pedig 13 újabb halálos áldozattal 174-re nőtt. A betegségből eddig 424-en gyógyultak fel. Jelenleg 2126-an szorulnak kórházi kezelésre, köztük 97 gyermek, és 92-en vannak lélegeztetőgépen. Eddig Ukrajnában 67 520 laboratóriumi, úgynevezett PCR-tesztet végeztek el a fertőzöttek azonosítására.



A legfertőzöttebb terület továbbra is a délnyugat-ukrajnai Csenyivci megye, ahol a betegek száma már meghaladta az ezret (1053 fő) és a főváros, Kijev 989 fertőzöttel.



A kormányfő az interjúban megerősítette, hogy a kabinet bizonyos könnyítésekkel meg fogja hosszabbítani az április 24-én lejáró országos karantént, legalább május 11-ig.



Az Ukrán Tudományos Akadémia számításaira hivatkozva Denisz Smihal közölte, hogy az elkövetkező időszakban két csúcspont várható a fertőzés terjedésében Ukrajnában: az első április végén, a második pedig május 3-8. között.

A várható könnyítések között megemlítette: a kormány tervezi, hogy enyhít a kötelező egészségügyi megfigyelés feltételein. Hozzátette, hogy gondolkodnak olyan enyhítéseken is, amelyek elősegítik a gazdaság fejlődését - mint fogalmazott -, egyensúlyt próbálnak találni a szigorú korlátozások és a gazdasági szektorok működésének biztosítása között.



"Ma bevezetjük a karanténintézkedések bizonyos meghatározásait "sárga, narancssárga és piros szinten". A sárga, az, amikor a helyzet mérsékelt, és engedhetjük az alapvető gazdasági szektorokat működni, és nagyon enyhe karantén körülmények között dolgozunk. A narancssárga, ha a betegek száma növekedni kezd, és például egy régióban már van egy-két haláleset is. Ekkor lezárjuk ezt a régiót. A piros az a szint, amikor az ország teljesen bezárkózik, mint most" - fejtette ki.



Smihal igyelmeztetett arra, hogy május 12-től sem oldanak fel egyik pillanatról a másikra minden korlátozást. Hangsúlyozta: egyetért az Egészségügyi Világszervezettel (WHO) abban, hogy a következő két évben a világ még a koronavírus elleni küzdelemben fog élni.



"A világ megváltozott. És senki sem kételkedik abban, hogy új feltételek között fogunk élni. Mindannyiunknak be kell tartania a maszkviselést, a fertőtlenítés bizonyos szabályait, az egymás közötti távolságtartást, és a viselkedés bizonyos szabályait a közlekedésben, a nyilvános helyeken, az üzletekben és így tovább. Vagyis egy egész sor olyan dolgot, amellyel meg kell tanulnunk együttélni napi szinten (...) az Egészségügyi Világszervezet számításai alapján a következő két évben" - fejtette ki Denisz Smihal.